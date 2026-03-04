Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo seguirá inestable en Tucumán y se esperan más lluvias

La mínima fue de 18 °C. El cielo podría despejarse parcialmente. Las precipitaciones regresarían por la tarde.

MÁS LLUVIAS. El pronostico anticipa otra jornada inestable que estará marcada por las lluvias durante la tarde y la noche. MÁS LLUVIAS. El pronostico anticipa otra jornada inestable que estará marcada por las lluvias durante la tarde y la noche. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Las condiciones del tiempo seguirán siendo inestables en Tucumán durante este miércoles y, según del pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias volverían por la tarde y se extenderían durante la noche. La máxima llegaría a los 25 °C.

La jornada comenzó con el cielo cubierto, pero sin precipitaciones, y una humedad del 90%. Los vientos fueron suaves desde el sector norte. La temperatura mínima registrada fue de 18 °C. 

El cielo podría despejarse parcialmente antes del mediodía mientras que la temperatura subirá hasta los 24 °C. Los vientos soplarán desde el sector este y la humedad rondará el 75%. 

Por la tarde el cielo se volverá a cubrir, los vientos serán moderados del sector este y la humedad se mantendrá por encima del 70%. La térmica rondará los 27 °C y podrían registrarse los primeros chubascos de la jornada. 

En el cierre del día se esperan algunos chubascos y desde el SMN emitieron una alerta meteorológica. La temperatura se contraerá hasta los 22 °C y los vientos serán suaves desde el sector norte. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

El SMN pronostica que las condiciones de inestabilidad se extenderán y se esperan lluvias, con diferentes intensidades y a lo largo de toda la jornada. La mínima sería de 17 °C y la máxima sería de 24 °C. La nubosidad será alta.

Para el viernes se esperan tormentas matinales, nubosidad variable y una temperatura que no superaría los 23°C. La noche se cerraría con nuevos chaparrones. 

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan Javier
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

¿Regresan las lluvias a Tucumán? El dato clave del Servicio Meteorológico para este sábado

¿Regresan las lluvias a Tucumán? El dato clave del Servicio Meteorológico para este sábado

Lo más popular
Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio
1

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar
2

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing
3

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará
4

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Paro en el fútbol argentino: qué hay detrás de la decisión de la AFA de suspender las actividades
5

Paro en el fútbol argentino: qué hay detrás de la decisión de la AFA de suspender las actividades

Racing castigó los errores de Atlético Tucumán y expuso el desafío que le espera a Falcioni
6

Racing castigó los errores de Atlético Tucumán y expuso el desafío que le espera a Falcioni

Más Noticias
Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Racing castigó los errores de Atlético Tucumán y expuso el desafío que le espera a Falcioni

Racing castigó los errores de Atlético Tucumán y expuso el desafío que le espera a Falcioni

Temporal y caos: anegamientos en la Capital y cortes en los Valles

Temporal y caos: anegamientos en la Capital y cortes en los Valles

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Chikungunya en Tucumán: así es la infección que dobla el cuerpo de dolor

Chikungunya en Tucumán: así es la infección que dobla el cuerpo de dolor

Tafí del Valle apuesta a blindar su queso y avanza en la Indicación Geográfica

Tafí del Valle apuesta a blindar su queso y avanza en la Indicación Geográfica

Comentarios