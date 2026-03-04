El tiempo seguirá inestable en Tucumán y se esperan más lluvias

Las condiciones del tiempo seguirán siendo inestables en Tucumán durante este miércoles y, según del pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias volverían por la tarde y se extenderían durante la noche. La máxima llegaría a los 25 °C.
La jornada comenzó con el cielo cubierto, pero sin precipitaciones, y una humedad del 90%. Los vientos fueron suaves desde el sector norte. La temperatura mínima registrada fue de 18 °C.
El cielo podría despejarse parcialmente antes del mediodía mientras que la temperatura subirá hasta los 24 °C. Los vientos soplarán desde el sector este y la humedad rondará el 75%.
Por la tarde el cielo se volverá a cubrir, los vientos serán moderados del sector este y la humedad se mantendrá por encima del 70%. La térmica rondará los 27 °C y podrían registrarse los primeros chubascos de la jornada.
En el cierre del día se esperan algunos chubascos y desde el SMN emitieron una alerta meteorológica. La temperatura se contraerá hasta los 22 °C y los vientos serán suaves desde el sector norte.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
El SMN pronostica que las condiciones de inestabilidad se extenderán y se esperan lluvias, con diferentes intensidades y a lo largo de toda la jornada. La mínima sería de 17 °C y la máxima sería de 24 °C. La nubosidad será alta.
Para el viernes se esperan tormentas matinales, nubosidad variable y una temperatura que no superaría los 23°C. La noche se cerraría con nuevos chaparrones.