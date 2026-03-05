El FMI advirtió que si la guerra se prolonga en Medio Oriente podría afectar el crecimiento y la inflación mundial
Kristalina Georgieva dijo que la escalada bélica ya provocó volatilidad en los mercados y subas en el precio del petróleo. También señaló riesgos para la seguridad energética y para las políticas económicas en distintas regiones.
La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que la economía global enfrenta una nueva prueba ante la guerra en Medio Oriente contra el régimen de Irán. Según planteó, si el conflicto se prolonga podría impactar de manera directa sobre el crecimiento mundial y la inflación.
“Si este conflicto se prolonga, tiene un potencial evidente de afectar los precios globales de la energía, la confianza del mercado, el crecimiento y la inflación, e imponer nuevas exigencias a los responsables políticos de todo el mundo”, sostuvo durante una transmisión en vivo de la conferencia “Asia en 2050”, realizada en Bangkok.
El actual escenario se originó luego de que Estados Unidos y Israel iniciaran el sábado 28 de febrero una ofensiva militar contra Irán. La operación derivó en la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, y desató una ola de represalias en toda la región del Golfo.
La escalada bélica en una zona clave para el abastecimiento energético global provocó un fuerte aumento en los precios del petróleo y una marcada volatilidad en los mercados financieros internacionales.
“Estamos en un mundo de choques más frecuentes e inesperados y hemos estado advirtiendo a nuestros miembros durante bastante tiempo que la incertidumbre es ahora la nueva normalidad”, afirmó Georgieva. “Estamos potencialmente en un período prolongado de cambio”, resumió.
La titular del organismo subrayó además que la seguridad energética está “en juego” para gran parte de Asia y describió el comportamiento reciente de los mercados como “una montaña rusa en los últimos días”. “Cuanto antes veamos el fin de la calamidad, mejor para el mundo entero”, agregó.
En medio de esta incertidumbre, las bolsas asiáticas registraron fuertes movimientos. Al inicio del sexto día del conflicto en Medio Oriente, los mercados de Seúl y Tokio mostraron importantes repuntes este jueves, luego de las fuertes caídas de las jornadas anteriores provocadas por el impacto de la guerra y la suba del petróleo.
En la bolsa surcoreana, el índice KOSPI llegó a subir hasta un 11%, recuperándose del desplome histórico del 12% registrado días antes, cuando el mercado reaccionó con fuerte preocupación por las consecuencias del conflicto y el encarecimiento de la energía.
Otro de los efectos más relevantes se observa en el tráfico marítimo de crudo. Desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, el tránsito de petroleros por el estratégico estrecho de Ormuz cayó un 90%, según informó la firma de inteligencia de mercado energético Kpler.
Autoridades militares iraníes afirmaron que el tránsito por esta vía, por donde circula cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo, fue completamente interrumpido. Sin embargo, la compañía Kpler indicó que algunos buques continúan atravesando el estrecho, aunque varios lo hacen sin activar el sistema de seguimiento marítimo AIS.