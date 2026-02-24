El juez Mahiques dio un paso al costado de la Sala, en la causa que sacude a la AFA

Los vínculos de Mahiques con la AFA

El episodio cobró otra dimensión cuando se conocieron los vínculos de la familia Mahiques con la AFA: uno de sus hijos figuraba en el Tribunal de Disciplina y otro en la universidad de la entidad, cargos a los que ambos renunciaron en las últimas semanas. Nada de eso aparece mencionado en la nota con la que el camarista formalizó su salida de la subrogancia. Allí, se limitó a argumentar que su decisión busca acelerar los tiempos procesales y evitar demoras que podrían surgir si el tribunal debiera rearmarse una vez más.