El juez Mahiques dio un paso al costado de la Sala, en la causa que sacude a la AFA

El camarista presentó su renuncia un día después de que se revelara que habría festejado su cumpleaños en el predio bajo investigación.

Hace 2 Hs

Un día después de que se conociera que había celebrado su cumpleaños en la quinta bajo sospecha de estar vinculada a Pablo Toviggino, el poderoso tesorero de la AFA, el juez Carlos Mahiques decidió dar un paso al costado en la subrogancia que ejercía en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Ese tribunal debe intervenir en la causa que investiga el verdadero origen del predio, valuado en más de 20 millones de dólares.

Mahiques seguirá integrando la Sala III de Casación, en la que tiene cargo efectivo, pero comunicó formalmente su decisión de dejar la subrogancia a través de una nota elevada al presidente del cuerpo, Diego Barroetaveña, y al Consejo de Superintendencia. En ese escrito, el magistrado sostuvo que su determinación obedece a “razones estrictamente funcionales” y centró su argumentación en la sobrecarga de trabajo y en la incertidumbre sobre su continuidad, que depende de un acuerdo del Senado para permanecer en funciones hasta los 80 años.

Según detalló, la Sala I arrastra más de 300 expedientes en trámite, además de recursos extraordinarios e impugnaciones pendientes, a lo que se suma la tarea administrativa y de gestión interna. A ese escenario, añadió, se le sumará en breve el retiro de otro juez de la Sala III, lo que incrementará aún más la carga de trabajo y podría afectar el funcionamiento normal del tribunal.

En ningún tramo del escrito Mahiques hizo referencia a la investigación periodística que reveló la fiesta en la quinta de 5,5 hectáreas ubicada en Pilar, registrada a nombre de un monotributista y su madre jubilada, señalados como presuntos testaferros de Toviggino. Tampoco aludió a la causa por presunto lavado de activos en la que debía intervenir, junto a Daniel Petrone y Javier Carbajo, para definir si el expediente continúa en el juzgado federal de Campana o regresa al fuero Penal Económico.

Consultado días atrás, el magistrado había negado haber celebrado allí su cumpleaños y, en tono desafiante, sostuvo que aun si eso hubiera ocurrido no veía motivo para excusarse, apelando a su trayectoria de medio siglo en el Poder Judicial y al principio constitucional que protege la vida privada.

La celebración, ocurrida semanas antes de que estallara el escándalo que involucra a la cúpula de la AFA, se había convertido en un comentario recurrente en los pasillos de Comodoro Py. Según fuentes judiciales y del mundo del fútbol, al encuentro habrían asistido más de 20 personas, entre jueces, fiscales y funcionarios, aunque nunca se difundió una lista oficial de invitados ni imágenes del evento.

Los vínculos de Mahiques con la AFA

El episodio cobró otra dimensión cuando se conocieron los vínculos de la familia Mahiques con la AFA: uno de sus hijos figuraba en el Tribunal de Disciplina y otro en la universidad de la entidad, cargos a los que ambos renunciaron en las últimas semanas. Nada de eso aparece mencionado en la nota con la que el camarista formalizó su salida de la subrogancia. Allí, se limitó a argumentar que su decisión busca acelerar los tiempos procesales y evitar demoras que podrían surgir si el tribunal debiera rearmarse una vez más.

