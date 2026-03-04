¿Salgo con paraguas?: cómo seguirá el clima el resto del día en Tucumán

El cielo gris y el paraguas a la salida de casa representan una costumbre constante para los vecinos de la provincia. Desde febrero, las precipitaciones registraron niveles inusuales que posicionaron al período como un récord histórico, con 210 milímetros acumulados que, junto a enero, sumaron un total de 450 milímetros. La tendencia continúa vigente en marzo, mes en el que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre una semana marcada nuevamente por la inestabilidad climática.
El nuevo reporte oficial señaló que tanto Tucumán como otras nueve provincias esperan lluvias intensas durante este miércoles. Aunque los niveles de alerta descendieron de naranja a amarillo, las caídas de agua persisten de manera incesante en la región. La amenaza por tormentas de este grado se extendió sobre gran parte del norte y el centro-litoral del país, manteniendo el estado de vigilancia meteorológica.
El clima hoy miércoles 4 de marzo
Para este miércoles 4 de marzo, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 27°. Las condiciones climáticas indican la posibilidad de tormentas, con ráfagas de viento y una alta probabilidad de lluvias intensas. La humedad y la inestabilidad atmosférica contribuirán a la formación de tormentas a lo largo del día.
Pronóstico extendido
En los próximos días, el clima seguirá inestable. Para el jueves 5 de marzo, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 28°, con lluvias moderadas. El viernes 6 de marzo, la mínima será de 20° y la máxima de 22°, con lluvias ligeras. El sábado 7 de marzo, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 27°, con lluvias ligeras. El domingo 8 de marzo, la mínima será de 20° y la máxima de 25°, con lluvias moderadas. Finalmente, el lunes 9 de marzo, se espera una mínima de 19° y una máxima de 28°, con lluvias ligeras.