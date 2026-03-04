¿Salgo con paraguas?: cómo seguirá el clima el resto del día en Tucumán

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima seguirá inestable. Para el jueves 5 de marzo, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 28°, con lluvias moderadas. El viernes 6 de marzo, la mínima será de 20° y la máxima de 22°, con lluvias ligeras. El sábado 7 de marzo, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 27°, con lluvias ligeras. El domingo 8 de marzo, la mínima será de 20° y la máxima de 25°, con lluvias moderadas. Finalmente, el lunes 9 de marzo, se espera una mínima de 19° y una máxima de 28°, con lluvias ligeras.