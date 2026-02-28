Marzo arranca con un eclipse total: los secretos de la Luna de Sangre

Marzo inicia con un variedad de eventos celestes, que entre ellos, transformarán el satélite en la conocida Luna de Sangre. Durante la madrugada del 2 al 3 de marzo de 2026, el cielo ofrecerá este espectáculo visual en diversas regiones del planeta sin requerir el uso de telescopios ni filtros protectores. La fase de totalidad se extenderá por casi una hora, posicionando este fenómeno como uno de los hitos astronómicos más importantes del calendario actual.