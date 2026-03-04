Norte y centro del país bajo alerta: qué provincias esperan tormentas fuertes, granizos y vientos intensos

Las provincias bajo alerta por tormentas

De acuerdo con los datos impartidos por la entidad climática, el centro de Jujuy y Salta, casi la totalidad de la provincia de Tucumán, gran parte de Santiago del Estero y el centro-este de Catamarca y La Rioja se enfrentan a riesgos por temporales que llegarán en la noche de hoy. El reporte se extiende a jurisdicciones del centro-litoral como Santa Fe. También, gran parte del norte-centro de Córdoba debe preparar un plan de contingencia.