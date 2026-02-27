"Son rocas que no sirven para nada": el argumento de un senador a la Ley de Glaciares

Un ascenso meteórico bajo sospecha

Fullone llegó a la Cámara alta en diciembre de manera accidentada. Es el reemplazo de Lorena Villaverde, quien desistió de su banca tras ser salpicada por denuncias de vínculos con el narcotráfico. El actual senador, que tuvo un paso fugaz por la dirección de Vialidad Nacional en Río Negro, creció políticamente bajo el padrinazgo de Villaverde y hoy enfrenta sus propios fantasmas.