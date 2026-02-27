Secciones
Política

"Son rocas que no sirven para nada": el argumento de un senador a la Ley de Glaciares

El libertario Enzo Fullone, reemplazante de Lorena Villaverde, minimizó el valor estratégico del agua para defender la apertura minera.

Karina Milei, Enzo Fullone y Martín Menem comparten una foto. Karina Milei, Enzo Fullone y Martín Menem comparten una foto.
Hace 2 Hs

En medio del debate por la reforma de la Ley de Glaciares, que ya obtuvo media sanción en el Senado, el legislador rionegrino Enzo Fullone (La Libertad Avanza) desató una fuerte polémica al calificar a los cuerpos de hielo como recursos prescindibles. 

"Son rocas a 4000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico", afirmó el senador de 37 años, al contradecir el consenso científico sobre las reservas estratégicas de agua dulce.

El discurso de Fullone buscó justificar la modificación de la norma impulsada por el oficialismo, que reduce las zonas periglaciales protegidas para habilitar proyectos de minería de cobre y litio. 

Según el legislador, la prioridad debe ser el desarrollo económico. "Necesitamos un segundo campo; no podemos dejar de producir recursos como el oro y el litio por esperar al mundo en que vivimos", afirmó, tras calificar la preocupación por la supervivencia hídrica como una postura secundaria frente a la pobreza heredada.

Un ascenso meteórico bajo sospecha

Fullone llegó a la Cámara alta en diciembre de manera accidentada. Es el reemplazo de Lorena Villaverde, quien desistió de su banca tras ser salpicada por denuncias de vínculos con el narcotráfico. El actual senador, que tuvo un paso fugaz por la dirección de Vialidad Nacional en Río Negro, creció políticamente bajo el padrinazgo de Villaverde y hoy enfrenta sus propios fantasmas.

Sobre el legislador pesan versiones que lo vinculan con Federico "Fred" Machado, el empresario argentino extraditado a EE.UU. por narcotráfico y lavado de dinero. Aunque Fullone negó conocerlo y calificó las acusaciones como "absurdas mentiras", las sombras sobre el financiamiento de una presunta granja de criptomonedas y la relación de su entorno familiar con Machado siguen acechando su corta carrera legislativa.

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaRío NegroJavier MileiGobierno de Milei
