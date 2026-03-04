Secciones
"Busca victimizarse": el tenso cruce entre Danelik Star y Kenny Palacios en Gran Hermano

El ambiente dentro del certamen cambió radicalmente tras el enfrentamiento entre Danelik Galazán y Kennys Palacios.

Hace 1 Hs

La pantalla de Telefe mostró un explosivo momento en la nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada.Danelik Galazán marcó su territorio cuando una fuerte discusión llegó a todos los rincones de la casa. La joven tucumana ingresó para "consolidar su carrera musical", según explicó y protagonizó un cruce que paralizó a los televidentes.

El ambiente dentro del certamen cambió radicalmente tras el enfrentamiento entre Danelik Galazán y Kennys Palacios. Este conflicto surgió mientras los participantes convivían bajo vigilancia constante. Emanuel Di Gioia calificó la situación como una "pelea de locas" debido a la intensidad de gritos.

Escándalo y gritos en la casa: Generación Dorada 2026 

Todo comenzó cuando Pincoya sugirió recomendar un cirujano a la tucumana, provocando risas en el estilista. Furiosa, Danelik Galazán increpó al compañero: "¿Estás diciendo que me quedó para el o… la lipo?". Ante tal reclamo, Kennys Palacios intentó distanciarse afirmando: "No te voy a seguir el juego, picala sola".

Sin retroceder, la joven disparó: "Si tengo que picarla, te la pico de frente, me la recontra banco". Luego del episodio, Palacios sostuvo que su rival simplemente "busca victimizarse" ante el público. Existe malestar persistente en el reality tras estas palabras.

Danelik, la polémica influencer tucumana de “Gran Hermano”

Danelik tiene 25 años y es de Juan Bautista Alberdi, una ciudad al sur de Tucumán con más de 18.000 habitantes. Empezó su carrera en redes sociales poco más de cinco años atrás y en sus inicios se caracterizó por las polémicas que generaba su figura y por las constantes peleas en las que se involucraba con otros influencers e incluso con sus propios seguidores.

Hace unos años, Danelik se enfocó en un perfil más centrado y bajó su nivel de involucramiento en los intercambios polémicos de los que participaba. En 2024 lanzó su carrera musical. Incluso tiene cuatro singles en su perfil de Spotify: “Sextetic” y “Perreo Loki”, lanzadas en 2024, y “Otra Vez” y “SUPERPODEROSAS”, de 2025; todas con un estilo que mezcla el reggaetón con el pop y algo de techno.

