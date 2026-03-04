"Busca victimizarse": el tenso cruce entre Danelik Star y Kenny Palacios en Gran Hermano

Danelik, la polémica influencer tucumana de “Gran Hermano”

Danelik tiene 25 años y es de Juan Bautista Alberdi, una ciudad al sur de Tucumán con más de 18.000 habitantes. Empezó su carrera en redes sociales poco más de cinco años atrás y en sus inicios se caracterizó por las polémicas que generaba su figura y por las constantes peleas en las que se involucraba con otros influencers e incluso con sus propios seguidores.