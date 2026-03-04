Secciones
Cerrutti fue elegido jugador de la fecha 2 y Tarucas tuvo tres representantes en el XV ideal del Súper Rugby Américas

El apertura fue distinguido como la figura de la segunda jornada del Súper Rugby Américas. Además, Francisco Moreno e Bautista Estofán también aparecieron en el equipo ideal de la semana.

Cerrutti, de Tarucas, fue el jugador más determinante de la fecha 2 del Súper Rugby Américas. Cerrutti, de Tarucas, fue el jugador más determinante de la fecha 2 del Súper Rugby Américas. Butti Photos/Prensa Tarucas.
Hace 1 Hs

El triunfo de Tarucas frente a Peñarol sigue dejando señales positivas dentro del Súper Rugby Américas. Tras la última jornada, la organización del torneo eligió a Ignacio Cerrutti como el jugador de la fecha, un reconocimiento que premia su actuación determinante en el funcionamiento del equipo.

El apertura fue una de las grandes figuras del encuentro y terminó firmando una planilla estadística muy completa. Cerrutti aportó un penal y tres conversiones, además de destacarse en el juego con dos quiebres, un offload, 10 pases y cinco tackles, números que reflejan su influencia tanto en ataque como en defensa.

Desde su posición como conductor, el “10” fue clave para ordenar el juego de Tarucas, manejar los tiempos del partido y aprovechar las plataformas que generó el pack de forwards. Su precisión a los palos también resultó determinante para sostener la ventaja en momentos importantes del encuentro.

El reconocimiento individual llegó acompañado por otro dato que confirma el buen rendimiento colectivo del equipo: Tarucas tuvo tres representantes en el XV ideal de la fecha.

Además de Cerrutti, también fueron incluidos Francisco Moreno y Bautista Estofán, quienes integraron la formación destacada de la segunda jornada del torneo. La presencia de tres jugadores de la franquicia tucumana entre los mejores de la fecha refleja el impacto que tuvo el equipo en esta etapa del certamen.

La inclusión de varios jugadores en el XV ideal también evidencia el crecimiento del equipo dentro del campeonato. A medida que avanzan las jornadas, Tarucas comienza a consolidar una identidad basada en la intensidad física, el dominio en las formaciones y la capacidad para aprovechar los momentos favorables del partido.

Para Cerrutti, el reconocimiento como jugador de la fecha es también un respaldo a su rol dentro del equipo. Como apertura, es uno de los responsables de conducir el juego y de tomar decisiones en los momentos más exigentes del partido.

Video: el magnífico try del sudafricano Rosko Specman en su debut en el Súper Rugby Américas

Peñarol, entre la renovación y las dudas: el desafío que espera a Tarucas en Montevideo

Tarucas venció 28-18 a Peñarol en Uruguay: esta vez, la garra se tiñó de naranja

Tarucas y un cruce inesperado con Abel Pintos en Recoleta

Tarucas confirmó los convocados para visitar a Peñarol en Montevideo

