Tarucas venció 28-18 a Peñarol en Uruguay: esta vez, la "garra" se tiñó de "naranja"

No todo fue perfecto. Tarucas es un equipo maduro, pero todavía comete ciertos errores propios de las primeras fechas: la disciplina sigue siendo un punto a corregir. Muchos penales, demasiadas concesiones. Y, al igual que en su debut, volvió a salir airoso porque el rival no supo capitalizar esas oportunidades. Hubo, además, momentos de desatención que se tradujeron en puntos para Peñarol. Manuel Ardao, uno de los experimentados jugadores uruguayos con recorrido mundialista, anotó un try que caracteriza a la picardía rioplatense: con el pie salió jugando a metros del ingoal después de que el árbitro cobrara un penal, sorprendió a los defensores “naranjas” y apoyó una conquista que mantenía con vida a los locales. Tarucas había dejado que los uruguayos tuvieran un atisbo de esperanza en vez de encaminar definitivamente la historia.