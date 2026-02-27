Las formaciones fijas, la clave del triunfo de Tarucas en Montevideo

El triunfo de Tarucas por 28-18 ante Peñarol en el estadio Charrúa dejó sensaciones positivas puertas adentro. No solo por el resultado frente al tricampeón del Súper Rugby Américas, sino por la manera en que el equipo construyó la victoria. Ignacio Cerrutti y el head coach Álvaro Galindo coincidieron en el análisis: las formaciones fijas marcaron el camino.
“Creo que hubo cosas que salieron como las hicimos durante la semana. Hay otras cosas para corregir, pero vamos por buen camino. El grupo está muy bien y estoy muy contento por eso”, señaló Cerrutti, apertura y uno de los conductores del equipo.
El “10” hizo hincapié en uno de los aspectos determinantes del partido: el dominio en las formaciones fijas. “Es una de nuestras armas. Las formaciones fijas nos gustan, nos van bien y creo que por ahí va el camino hacia la victoria”, explicó. El scrum y el line fueron plataformas sólidas desde las que Tarucas pudo construir su juego y sostener el resultado en una cancha históricamente complicada.
Cerrutti también destacó la conexión con los medios scrum del plantel. “Me llevo muy bien con los tres ‘9’. Somos muy amigos, compartimos mucho, así que eso ayuda”, comentó.
Sobre el contexto del partido, fue claro. “Sabíamos que es una cancha muy difícil, ellos se hacen muy fuertes acá y venían de perder en la primera fecha, así que iban a salir con todo. Esto nos impulsa bastante para lo que viene”, explicó. Y lo que viene no es menor: Dogos, los últimos subcampeones, aparece en el horizonte como el próximo desafío.
En la misma línea se expresó Galindo. “No olvidamos que Peñarol es el tricampeón del torneo. Era un gran desafío repetir lo de la semana pasada, así que estamos súper contentos por el inicio”, afirmó el entrenador.
El head coach también remarcó el peso de las formaciones fijas. “Ahí estuvo lo más sólido. A partir de eso, construir el juego se hizo más fácil y simple. Metimos mucha presión en el scrum, el line funcionó, pero tuvimos pérdidas que no nos dejaron darle continuidad”, analizó.
Con Dogos y Pampas en el calendario inmediato, Galindo fue contundente. “Todo va a ser difícil. Hay que estar muy preparados y saber que cada fin de semana hay que mejorar”, finalizó.