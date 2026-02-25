Peñarol, entre la renovación y las dudas: el desafío que espera a Tarucas en Montevideo

Debilidades

El debut frente a Capibaras, franquicia que hacía su estreno absoluto en el torneo, dejó señales que no pasaron inadvertidas. Lo primero que llamó la atención fue la pérdida de solidez en las formaciones fijas, uno de los grandes pilares del título conseguido el año pasado. Peñarol sufrió en el line, donde mostró descoordinaciones y dificultades en la obtención limpia de la pelota. En el scrum, directamente, fue superado por el pack de la franquicia del Litoral, que logró imponer condiciones y generar penales a favor.