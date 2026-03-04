Secciones
DeportesRugby

El tucumano Thomas Gallo seguirá su carrera en el Lyon del Top 14 de Francia

El pilar de Los Pumas dejará Benetton Rugby al final de la temporada y firmará por cuatro años con el club francés. Tras seis temporadas en Treviso, aseguró que su salida es “un hasta luego”.

A partir de la siguiente temporada, Thomas Gallo comenzará a jugar en Lyon del Top 14. A partir de la siguiente temporada, Thomas Gallo comenzará a jugar en Lyon del Top 14. Prensa Lyon.
Hace 8 Min

El pilar de Los Pumas, Thomas Gallo, continuará su carrera en el rugby francés. Benetton Rugby confirmó que el primera línea argentino será transferido al Lyon Olympique Universitaire al término de la presente temporada, lo que marcará el final de un ciclo de seis años en el club italiano.

Gallo, de 26 años, llegó a Treviso en septiembre de 2020 y desde entonces se consolidó como una de las piezas más importantes del pack de forwards del conjunto verdiblanco. A lo largo de su etapa en Benetton disputó 87 partidos y apoyó cinco tries, además de dar un salto de calidad que lo llevó a transformarse en uno de los pilares habituales de Los Pumas.

El propio jugador explicó que su decisión responde a la necesidad de asumir un nuevo desafío deportivo, aunque dejó en claro el fuerte vínculo que construyó con el club italiano.

“Tras seis años extraordinarios en Treviso, he decidido asumir un nuevo reto en Francia. Forma parte de nuestro camino, tanto en la vida como en el deporte, ponernos a prueba y mirar hacia adelante”, expresó el pilar.

Gallo también recordó su llegada a la institución y el proceso que atravesó en el rugby europeo. “Desde el primer día con la camiseta de Benetton me sentí como en casa. A lo largo de estas temporadas compartimos momentos maravillosos y otros más difíciles, pero siempre los afrontamos juntos, con unidad y una sonrisa”, señaló.

El forward argentino aprovechó el anuncio para agradecer a todos los integrantes del club que lo acompañaron durante su desarrollo como jugador profesional. “Estoy profundamente agradecido al club por su confianza y por todo lo que me han dado, dentro y fuera del campo. Agradezco a los entrenadores que me ayudaron a crecer y a todos los compañeros con los que tuve el privilegio de compartir esta fantástica trayectoria”, sostuvo.

Antes de cerrar su mensaje, Gallo dejó en claro que su salida no significa un corte definitivo con la institución italiana. “Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Gracias, Treviso”, concluyó.

Su llegada a Lyon se concretará a partir del 1 de julio de 2026, cuando comience a regir el contrato que firmó por cuatro temporadas con el club francés. De esta manera, el tucumano dará el salto al Top 14, considerado uno de los torneos más exigentes y competitivos del rugby mundial.

El paso al rugby francés también lo sumará a la extensa lista de argentinos que compiten en esa liga, donde históricamente los forwards del país han tenido un gran protagonismo. Con su potencia en el scrum y su capacidad en el juego abierto, Gallo se ganó un lugar entre los pilares más destacados de su generación.

Temas Los PumasFranciaThomas GalloTop 14
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los Pumas 7’s ya tienen horarios confirmados para el Seven de Vancouver

Los Pumas 7’s ya tienen horarios confirmados para el Seven de Vancouver

Santiago Carreras, las críticas y su lugar en Los Pumas: “Antes no era el peor ni ahora el mejor”

Santiago Carreras, las críticas y su lugar en Los Pumas: “Antes no era el peor ni ahora el mejor”

Tres tucumanos, presentes en la concentración de Los Pumitas en Mar del Plata

Tres tucumanos, presentes en la concentración de Los Pumitas en Mar del Plata

Lo más popular
Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio
1

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing
2

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones
3

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará
4

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar
5

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

El Emperador de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental
6

El "Emperador" de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental

Más Noticias
Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Agenda de TV: dónde ver en vivo Lanús-Boca por la Liga Profesional

Agenda de TV: dónde ver en vivo Lanús-Boca por la Liga Profesional

El Emperador de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental

El "Emperador" de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Sin aprobados, mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota ante Racing

Sin aprobados, mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota ante Racing

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Atlético y una crisis de identidad que Falcioni deberá reconstruir

Atlético y una crisis de identidad que Falcioni deberá reconstruir

Racing castigó los errores de Atlético Tucumán y expuso el desafío que le espera a Falcioni

Racing castigó los errores de Atlético Tucumán y expuso el desafío que le espera a Falcioni

Comentarios