El tucumano Thomas Gallo seguirá su carrera en el Lyon del Top 14 de Francia

El pilar de Los Pumas, Thomas Gallo, continuará su carrera en el rugby francés. Benetton Rugby confirmó que el primera línea argentino será transferido al Lyon Olympique Universitaire al término de la presente temporada, lo que marcará el final de un ciclo de seis años en el club italiano.
Gallo, de 26 años, llegó a Treviso en septiembre de 2020 y desde entonces se consolidó como una de las piezas más importantes del pack de forwards del conjunto verdiblanco. A lo largo de su etapa en Benetton disputó 87 partidos y apoyó cinco tries, además de dar un salto de calidad que lo llevó a transformarse en uno de los pilares habituales de Los Pumas.
El propio jugador explicó que su decisión responde a la necesidad de asumir un nuevo desafío deportivo, aunque dejó en claro el fuerte vínculo que construyó con el club italiano.
“Tras seis años extraordinarios en Treviso, he decidido asumir un nuevo reto en Francia. Forma parte de nuestro camino, tanto en la vida como en el deporte, ponernos a prueba y mirar hacia adelante”, expresó el pilar.
Gallo también recordó su llegada a la institución y el proceso que atravesó en el rugby europeo. “Desde el primer día con la camiseta de Benetton me sentí como en casa. A lo largo de estas temporadas compartimos momentos maravillosos y otros más difíciles, pero siempre los afrontamos juntos, con unidad y una sonrisa”, señaló.
El forward argentino aprovechó el anuncio para agradecer a todos los integrantes del club que lo acompañaron durante su desarrollo como jugador profesional. “Estoy profundamente agradecido al club por su confianza y por todo lo que me han dado, dentro y fuera del campo. Agradezco a los entrenadores que me ayudaron a crecer y a todos los compañeros con los que tuve el privilegio de compartir esta fantástica trayectoria”, sostuvo.
Antes de cerrar su mensaje, Gallo dejó en claro que su salida no significa un corte definitivo con la institución italiana. “Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Gracias, Treviso”, concluyó.
Su llegada a Lyon se concretará a partir del 1 de julio de 2026, cuando comience a regir el contrato que firmó por cuatro temporadas con el club francés. De esta manera, el tucumano dará el salto al Top 14, considerado uno de los torneos más exigentes y competitivos del rugby mundial.
El paso al rugby francés también lo sumará a la extensa lista de argentinos que compiten en esa liga, donde históricamente los forwards del país han tenido un gran protagonismo. Con su potencia en el scrum y su capacidad en el juego abierto, Gallo se ganó un lugar entre los pilares más destacados de su generación.