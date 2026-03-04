El tucumano Thomas Gallo seguirá su carrera en el Lyon del Top 14 de Francia

El forward argentino aprovechó el anuncio para agradecer a todos los integrantes del club que lo acompañaron durante su desarrollo como jugador profesional. “Estoy profundamente agradecido al club por su confianza y por todo lo que me han dado, dentro y fuera del campo. Agradezco a los entrenadores que me ayudaron a crecer y a todos los compañeros con los que tuve el privilegio de compartir esta fantástica trayectoria”, sostuvo.