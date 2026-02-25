Tres tucumanos, presentes en la concentración de Los Pumitas en Mar del Plata

Durante la estadía en “La Feliz”, el plantel entrenará en las instalaciones de Sporting y Mar del Plata RC. Las prácticas serán abiertas para entrenadores, una iniciativa que apunta a compartir metodologías y fortalecer el vínculo con el rugby formativo. Además, la agenda contempla cuatro amistosos: el 28 de febrero enfrentarán a la Intermedia y a la Primera del CASI, mientras que el 7 de marzo se medirán ante Los Cardos y Universitario de Mar del Plata.