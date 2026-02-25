Tres tucumanos, presentes en la concentración de Los Pumitas en Mar del Plata
Benjamín Farías Cerioli, Simón Pfister y Joaquín Poliche forman parte del plantel del Seleccionado M20 que trabajará del 25 de febrero al 7 de marzo con amistosos, entrenamientos abiertos y charlas técnicas pensando en el Rugby Championship y el Mundial.
El Seleccionado Argentino M20 afrontará una nueva etapa de preparación en Mar del Plata y habrá fuerte presencia tucumana. Benjamín Farías Cerioni (Universitario), Simón Pfister y Joaquín Poliche (ambos de Tucumán Rugby) integran el plantel convocado para la Concentración Nacional que se desarrollará del 25 de febrero al 7 de marzo.
La convocatoria llega tras lo que fue el reciente encuentro en Paraná, donde el equipo trabajó en la integración del grupo y realizó un entrenamiento conjunto con Capibaras XV en Santa Fe. Ahora, el foco estará puesto en profundizar aspectos colectivos y comenzar a competir con mayor intensidad.
Durante la estadía en “La Feliz”, el plantel entrenará en las instalaciones de Sporting y Mar del Plata RC. Las prácticas serán abiertas para entrenadores, una iniciativa que apunta a compartir metodologías y fortalecer el vínculo con el rugby formativo. Además, la agenda contempla cuatro amistosos: el 28 de febrero enfrentarán a la Intermedia y a la Primera del CASI, mientras que el 7 de marzo se medirán ante Los Cardos y Universitario de Mar del Plata.
El head coach Nicolás Fernández Miranda explicó los objetivos de esta concentración. “Vamos a prepararnos para competir. Van a ser cuatro partidos muy desafiantes y buenos para el equipo. La idea es practicar en la cancha todo lo que venimos entrenando y empezar a definir la lista de jugadores para el Rugby Championship y el Mundial”, dijo.
La concentración también tiene al salteño Pedro Coll, que esta temporada defiende la camiseta de Tarucas en el Súper Rugby Américas.
La concentración también incluirá dos charlas abiertas al público: el 27 de febrero sobre “Ataque y Defensa”, y el 4 de marzo acerca de “Obtención y el juego de los forwards”, esta última a cargo de Eusebio Guiñazú.
Con el calendario internacional en el horizonte, el proceso de Los Pumitas entra en una etapa decisiva. Y Tucumán, una vez más, tendrá representantes buscando ganarse su lugar en la elite juvenil.
El listado completo de la convocatoria
Jeremy Annand (Belgrano Athletic – URBA)
Luciano Avaca (Tala RC – Unión Cordobesa)
Bautista Benavidez (Santa Fe – Unión Santafesina)
Franco Benítez (Tilcara – Unión Entrerriana)
Nicolás Cambiasso (Buenos Aires – URBA)
Tomás Canedo (Mendoza RC – Unión de Cuyo)
Basilio Cañas (CAE – Unión Entrerriana)
Fabrizio Cebron (Regatas – URBA)
Pedro Coll (Tigres RC – Unión de Salta)
Julián Cossutta (Mendoza RC – Unión de Cuyo)
Pietro Croce (Cha Roga – Unión Santafesina)
Benjamín Farías Cerioni (Universitario RC – Unión de Rugby de Tucumán)
Ramón Fernández Miranda (Hindú – URBA)
Danilo Ghisolfi (SIC – URBA)
Manuel Gianantonio (Tala RC – Unión Cordobesa)
Felipe Hygoneq (Alumni – URBA)
Constantino Keller (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa)
Tomás Lalor (SIC – URBA)
Toribio Latorre (CUBA – URBA)
Benjamín Ledesma Arocena (SIC – URBA)
Mateo Longo (SIC – URBA)
Ramiro Manzo (IPR Sporting – Unión Marplatense)
Franco Marizza (Paraná Rowing – Unión Entrerriana)
Juan Segundo Martín Montilla (Clermont – FFR)
Baltazar Monforte (La Tablada – Unión Cordobesa)
Federico Narváez (CRAR – Unión Santafesina)
Benjamín Ordiz (Los Caranchos – Unión de Rosario)
Joaquín Pascual Viale (Alumni – URBA)
Tobías Peralta (Hindú – URBA)
Simón Pfister (Tucumán RC – Unión de Rugby de Tucumán)
Joaquín Poliche (Tucumán RC – Unión de Rugby de Tucumán)
Agustín Ponzio (CRAI – Unión Santafesina)
Juan Manuel Rachid (Deportiva Francesa – URBA)
Valentino Reggiardo (Deportiva Francesa – URBA)
Tiziano Rocha (Alumni – URBA)
Bautista Salinas Mallea (Los Tordos RC – Unión de Cuyo)
Federico Serpa (Los Tordos RC – Unión de Cuyo)
Mateo Tanoni (Jockey – Unión de Rosario)
Germán Tello Fredes (Marista RC – Unión de Cuyo)
Federico Torre (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa)
Laureano Valle (Mendoza RC – Unión de Cuyo)
Benjamín Vázquez Calcaterra (San Martín RC – Unión Cordobesa)
Santiago Vítola (Atlético del Rosario – Unión de Rosario)
Ignacio Zabella (Universitario RC – Unión de Rosario)