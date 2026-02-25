Secciones
Tres tucumanos, presentes en la concentración de Los Pumitas en Mar del Plata

Benjamín Farías Cerioli, Simón Pfister y Joaquín Poliche forman parte del plantel del Seleccionado M20 que trabajará del 25 de febrero al 7 de marzo con amistosos, entrenamientos abiertos y charlas técnicas pensando en el Rugby Championship y el Mundial.

Nicolás Fernández Miranda citó a tres tucumanos para la concentración de Los Pumitas en Mar del Plata. Nicolás Fernández Miranda citó a tres tucumanos para la concentración de Los Pumitas en Mar del Plata.
El Seleccionado Argentino M20 afrontará una nueva etapa de preparación en Mar del Plata y habrá fuerte presencia tucumana. Benjamín Farías Cerioni (Universitario), Simón Pfister y Joaquín Poliche (ambos de Tucumán Rugby) integran el plantel convocado para la Concentración Nacional que se desarrollará del 25 de febrero al 7 de marzo.

La convocatoria llega tras lo que fue el reciente encuentro en Paraná, donde el equipo trabajó en la integración del grupo y realizó un entrenamiento conjunto con Capibaras XV en Santa Fe. Ahora, el foco estará puesto en profundizar aspectos colectivos y comenzar a competir con mayor intensidad.

Simón Pfister es una de las grandes promesas del rugby tucumano. Simón Pfister es una de las grandes promesas del rugby tucumano.

Durante la estadía en “La Feliz”, el plantel entrenará en las instalaciones de Sporting y Mar del Plata RC. Las prácticas serán abiertas para entrenadores, una iniciativa que apunta a compartir metodologías y fortalecer el vínculo con el rugby formativo. Además, la agenda contempla cuatro amistosos: el 28 de febrero enfrentarán a la Intermedia y a la Primera del CASI, mientras que el 7 de marzo se medirán ante Los Cardos y Universitario de Mar del Plata.

El head coach Nicolás Fernández Miranda explicó los objetivos de esta concentración. “Vamos a prepararnos para competir. Van a ser cuatro partidos muy desafiantes y buenos para el equipo. La idea es practicar en la cancha todo lo que venimos entrenando y empezar a definir la lista de jugadores para el Rugby Championship y el Mundial”, dijo.

Joaquín Poliche ya sumó sus primeros minutos con la Primera de Tucumán Rugby. Joaquín Poliche ya sumó sus primeros minutos con la Primera de Tucumán Rugby.

La concentración también tiene al salteño Pedro Coll, que esta temporada defiende la camiseta de Tarucas en el Súper Rugby Américas.

La concentración también incluirá dos charlas abiertas al público: el 27 de febrero sobre “Ataque y Defensa”, y el 4 de marzo acerca de “Obtención y el juego de los forwards”, esta última a cargo de Eusebio Guiñazú.

Con el calendario internacional en el horizonte, el proceso de Los Pumitas entra en una etapa decisiva. Y Tucumán, una vez más, tendrá representantes buscando ganarse su lugar en la elite juvenil.

El listado completo de la convocatoria

Jeremy Annand (Belgrano Athletic – URBA)
Luciano Avaca (Tala RC – Unión Cordobesa)
Bautista Benavidez (Santa Fe – Unión Santafesina)
Franco Benítez (Tilcara – Unión Entrerriana)
Nicolás Cambiasso (Buenos Aires – URBA)
Tomás Canedo (Mendoza RC – Unión de Cuyo)
Basilio Cañas (CAE – Unión Entrerriana)
Fabrizio Cebron (Regatas – URBA)
Pedro Coll (Tigres RC – Unión de Salta)
Julián Cossutta (Mendoza RC – Unión de Cuyo)
Pietro Croce (Cha Roga – Unión Santafesina)
Benjamín Farías Cerioni (Universitario RC – Unión de Rugby de Tucumán)

Ramón Fernández Miranda (Hindú – URBA)
Danilo Ghisolfi (SIC – URBA)
Manuel Gianantonio (Tala RC – Unión Cordobesa)
Felipe Hygoneq (Alumni – URBA)
Constantino Keller (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa)
Tomás Lalor (SIC – URBA)
Toribio Latorre (CUBA – URBA)
Benjamín Ledesma Arocena (SIC – URBA)
Mateo Longo (SIC – URBA)
Ramiro Manzo (IPR Sporting – Unión Marplatense)
Franco Marizza (Paraná Rowing – Unión Entrerriana)
Juan Segundo Martín Montilla (Clermont – FFR)
Baltazar Monforte (La Tablada – Unión Cordobesa)
Federico Narváez (CRAR – Unión Santafesina)
Benjamín Ordiz (Los Caranchos – Unión de Rosario)
Joaquín Pascual Viale (Alumni – URBA)
Tobías Peralta (Hindú – URBA)
Simón Pfister (Tucumán RC – Unión de Rugby de Tucumán)
Joaquín Poliche (Tucumán RC – Unión de Rugby de Tucumán)
Agustín Ponzio (CRAI – Unión Santafesina)
Juan Manuel Rachid (Deportiva Francesa – URBA)
Valentino Reggiardo (Deportiva Francesa – URBA)
Tiziano Rocha (Alumni – URBA)
Bautista Salinas Mallea (Los Tordos RC – Unión de Cuyo)
Federico Serpa (Los Tordos RC – Unión de Cuyo)
Mateo Tanoni (Jockey – Unión de Rosario)
Germán Tello Fredes (Marista RC – Unión de Cuyo)
Federico Torre (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa)
Laureano Valle (Mendoza RC – Unión de Cuyo)
Benjamín Vázquez Calcaterra (San Martín RC – Unión Cordobesa)
Santiago Vítola (Atlético del Rosario – Unión de Rosario)
Ignacio Zabella (Universitario RC – Unión de Rosario)


