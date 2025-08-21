El motivo de la ausencia de Thomas Gallo en Los Pumas

Thomas Gallo, jugador de Benetton de 26 años, no será parte de los dos primeros partidos del Rugby Championship 2025 frente a los All Blacks, y su ausencia generó preguntas entre los seguidores. El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, explicó la situación médica que atraviesa el tucumano, una de las piezas más importantes en la estructura del seleccionado.
“Thomas tiene una lesión, no me quiero meter en términos técnicos porque eso le corresponde a los médicos, pero básicamente es un hematoma en el hueso”, detalló Contepomi en conferencia de prensa. La dolencia, lejos de evolucionar de la manera esperada, fue retrasando su regreso a las canchas.
Según el entrenador, la lesión no es de las consideradas graves ni de larga duración, aunque sí presenta una complejidad especial: no hay un tiempo fijo de recuperación. “No es como un desgarro que sabés que son tres, cuatro o seis semanas. Esto no tiene un tiempo específico. Por momentos parece que mejora, pero después duele y hay que volver a frenar uno o dos días”, explicó.
El jugador, mientras tanto, se encuentra en Italia, bajo supervisión de su club. “Cuando no está con nosotros, el diagnóstico y tratamiento lo sigue Benetton. Tenemos muy buena comunicación con ellos y hacemos un seguimiento conjunto del jugador”, aclaró Contepomi, quien destacó la colaboración de la institución europea en este proceso.
La evolución de Gallo ha sido irregular y eso preocupa al cuerpo técnico. “Es un poco como ese juego de la oca: a veces vas dos pasos adelante y después tres atrás. Es más que nada un tema de dolor que no le permite entrenar con normalidad”, graficó el head coach.
Por ahora, la prioridad es no arriesgarlo. “No ha mejorado como lo deseábamos y por eso no puede estar con nosotros hoy en día. Vamos día a día, siguiendo la evolución y esperando que pronto esté en condiciones”, cerró Contepomi.
Los Pumas continuarán su participación en el torneo con el deseo de recuperar a una de sus piezas fundamentales. Gallo, mientras tanto, trabaja en su recuperación con el objetivo de volver lo antes posible a vestir la celeste y blanca.