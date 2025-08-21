El motivo de la ausencia de Thomas Gallo en Los Pumas

Según el entrenador, la lesión no es de las consideradas graves ni de larga duración, aunque sí presenta una complejidad especial: no hay un tiempo fijo de recuperación. “No es como un desgarro que sabés que son tres, cuatro o seis semanas. Esto no tiene un tiempo específico. Por momentos parece que mejora, pero después duele y hay que volver a frenar uno o dos días”, explicó.