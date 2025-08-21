Secciones
DeportesRugby

El motivo de la ausencia de Thomas Gallo en Los Pumas

El jugador no fue citado para la doble fecha en Córdoba y Vélez.

El motivo de la ausencia de Thomas Gallo en Los Pumas
Hace 1 Hs

Thomas Gallo, jugador de Benetton de 26 años, no será parte de los dos primeros partidos del Rugby Championship 2025 frente a los All Blacks, y su ausencia generó preguntas entre los seguidores. El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, explicó la situación médica que atraviesa el tucumano, una de las piezas más importantes en la estructura del seleccionado.

“Thomas tiene una lesión, no me quiero meter en términos técnicos porque eso le corresponde a los médicos, pero básicamente es un hematoma en el hueso”, detalló Contepomi en conferencia de prensa. La dolencia, lejos de evolucionar de la manera esperada, fue retrasando su regreso a las canchas.

Según el entrenador, la lesión no es de las consideradas graves ni de larga duración, aunque sí presenta una complejidad especial: no hay un tiempo fijo de recuperación. “No es como un desgarro que sabés que son tres, cuatro o seis semanas. Esto no tiene un tiempo específico. Por momentos parece que mejora, pero después duele y hay que volver a frenar uno o dos días”, explicó.

El jugador, mientras tanto, se encuentra en Italia, bajo supervisión de su club. “Cuando no está con nosotros, el diagnóstico y tratamiento lo sigue Benetton. Tenemos muy buena comunicación con ellos y hacemos un seguimiento conjunto del jugador”, aclaró Contepomi, quien destacó la colaboración de la institución europea en este proceso.

La evolución de Gallo ha sido irregular y eso preocupa al cuerpo técnico. “Es un poco como ese juego de la oca: a veces vas dos pasos adelante y después tres atrás. Es más que nada un tema de dolor que no le permite entrenar con normalidad”, graficó el head coach.

Por ahora, la prioridad es no arriesgarlo. “No ha mejorado como lo deseábamos y por eso no puede estar con nosotros hoy en día. Vamos día a día, siguiendo la evolución y esperando que pronto esté en condiciones”, cerró Contepomi.

Los Pumas continuarán su participación en el torneo con el deseo de recuperar a una de sus piezas fundamentales. Gallo, mientras tanto, trabaja en su recuperación con el objetivo de volver lo antes posible a vestir la celeste y blanca.

Temas Los PumasItaliaAll BlacksFelipe ContepomiRugby ChampionshipThomas Gallo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana
1

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile
2

Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana
3

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó
4

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

Javier Milei criticó al Congreso: “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”
5

Javier Milei criticó al Congreso: “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña
6

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña

Más Noticias
Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile

Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

“Me siento destrozado”: el descargo de los futbolistas chilenos de Independiente tras la violencia en Avellaneda

“Me siento destrozado”: el descargo de los futbolistas chilenos de Independiente tras la violencia en Avellaneda

Locura en Avellaneda: qué dijo el presidente de la U de Chile sobre los violentos incidentes

Locura en Avellaneda: qué dijo el presidente de la U de Chile sobre los violentos incidentes

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Suspendieron el encuentro entre Independiente y la U. de Chile por los graves incidentes: el partido no se volverá a jugar y define Conmebol

Suspendieron el encuentro entre Independiente y la U. de Chile por los graves incidentes: el partido no se volverá a jugar y define Conmebol

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Comentarios