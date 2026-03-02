Los Pumas 7’s ya tienen horarios confirmados para el Seven de Vancouver

Tras su quinto puesto en Perth, Los Pumas 7's ya conocen su hoja de ruta para el Seven de Vancouver, que se disputará el 7 y 8 de marzo en Canadá.
El seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora integrará el Grupo B junto a Fiji, Australia y Francia, en una zona exigente pero con antecedentes más que alentadores para el conjunto albiceleste.
Argentina se consagró campeón en las últimas cuatro ediciones del torneo y mantiene un invicto de más de cinco años en Vancouver, una plaza que se transformó en territorio fértil para el equipo nacional dentro del circuito mundial.
El debut será el sábado 7 de marzo a las 15:57 (hora argentina) frente a Australia. Más tarde, ese mismo día, se medirá ante Fiji a las 20:07 y cerrará la fase de grupos contra Francia a las 23:34.
Cronograma de Los Pumas 7’svs Australia – sábado 7 de marzo, 15:57vs Fiji – sábado 7 de marzo, 20:07vs Francia – sábado 7 de marzo, 23:34
Con un historial dominante en Canadá y tras una actuación irregular en Perth, Los Pumas 7’s buscarán recuperar su mejor versión y defender su reinado en Vancouver, una sede que ya sienten como propia.