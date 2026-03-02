Secciones
DeportesRugby

Los Pumas 7’s ya tienen horarios confirmados para el Seven de Vancouver

El equipo de Santiago Gómez Cora integrará el Grupo B junto a Fiji, Australia y Francia. Debutará el sábado 7 de marzo ante los "Aussies" y buscará extender su racha invicta en suelo canadiense.

Santiago Gómez Cora, entrenador de Los Pumas 7's. Santiago Gómez Cora, entrenador de Los Pumas 7's.
Hace 2 Hs

Tras su quinto puesto en Perth, Los Pumas 7's ya conocen su hoja de ruta para el Seven de Vancouver, que se disputará el 7 y 8 de marzo en Canadá.

El seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora integrará el Grupo B junto a Fiji, Australia y Francia, en una zona exigente pero con antecedentes más que alentadores para el conjunto albiceleste.

Argentina se consagró campeón en las últimas cuatro ediciones del torneo y mantiene un invicto de más de cinco años en Vancouver, una plaza que se transformó en territorio fértil para el equipo nacional dentro del circuito mundial.

El debut será el sábado 7 de marzo a las 15:57 (hora argentina) frente a Australia. Más tarde, ese mismo día, se medirá ante Fiji a las 20:07 y cerrará la fase de grupos contra Francia a las 23:34.

Cronograma de Los Pumas 7’s 

vs Australia – sábado 7 de marzo, 15:57vs Fiji – sábado 7 de marzo, 20:07vs Francia – sábado 7 de marzo, 23:34

Con un historial dominante en Canadá y tras una actuación irregular en Perth, Los Pumas 7’s buscarán recuperar su mejor versión y defender su reinado en Vancouver, una sede que ya sienten como propia.

Temas AustraliaCanadáLos Pumas 7sFIJISantiago Gómez Cora
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tres tucumanos, presentes en la concentración de Los Pumitas en Mar del Plata

Tres tucumanos, presentes en la concentración de Los Pumitas en Mar del Plata

Lo más popular
Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión
1

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

¿Chau verano? El pronóstico anuncia los últimos días calurosos en Tucumán
2

¿Chau verano? El pronóstico anuncia los últimos días calurosos en Tucumán

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela
3

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años
4

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

Varios Jaldos fueron a la asamblea
5

Varios Jaldos fueron a la asamblea

Los docentes marcharon en Tucumán: Sabemos que hay plata porque vemos cuánto cobra un legislador
6

Los docentes marcharon en Tucumán: "Sabemos que hay plata porque vemos cuánto cobra un legislador"

Más Noticias
Franco Colapinto en el GP de Australia: días, horarios y dónde ver el debut del argentino en la F1

Franco Colapinto en el GP de Australia: días, horarios y dónde ver el debut del argentino en la F1

“Mi sueño es volver a jugar con Los Pumas”: Domingo Miotti y su gran objetivo desde Francia

“Mi sueño es volver a jugar con Los Pumas”: Domingo Miotti y su gran objetivo desde Francia

Tras las críticas del Gobierno, Chiqui Tapia defendió el rol de la AFA en la liberación de Nahuel Gallo

Tras las críticas del Gobierno, "Chiqui" Tapia defendió el rol de la AFA en la liberación de Nahuel Gallo

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

¿Chau verano? El pronóstico anuncia los últimos días calurosos en Tucumán

¿Chau verano? El pronóstico anuncia los últimos días calurosos en Tucumán

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

Varios Jaldos fueron a la asamblea

Varios Jaldos fueron a la asamblea

Comentarios