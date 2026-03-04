Argentina es una de las economías más expuestas ante la guerra en Medio Oriente, según un banco internacional

El documento subrayó además que la combinación de tensiones cambiarias e inflación limita el margen de los bancos centrales para continuar con recortes en las tasas de política monetaria. “Algunos podrían bajar tasas, ya que en términos reales se mantienen altas y el impacto del shock es menos agudo. Otros podrían ver finalizar antes de lo previsto sus ciclos de flexibilización, a medida que aumentan las presiones inflacionarias por el encarecimiento del petróleo y el traslado a precios del tipo de cambio”, sostuvo la entidad.