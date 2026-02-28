¿Regresan las lluvias a Tucumán? El dato clave del Servicio Meteorológico para este sábado

Domingo con mucho calor y cielo mayormente nublado

Para mañana domingo no se esperan lluvias. La temperatura mínima se ubicará en 23°C, mientras que la máxima alcanzará los 35°C, en una jornada que volverá a estar marcada por el intenso calor. El cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día, aunque sin probabilidades de precipitaciones.