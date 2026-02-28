¿Regresan las lluvias a Tucumán? El dato clave del Servicio Meteorológico para este sábado

El calor y la humedad marcaron las primeras horas del sábado en Tucumán. El día comenzó con 18°C, una humedad del 91%, viento del norte a 12 kilómetros por hora y visibilidad de 10.000 metros.
Con el correr de las horas, la temperatura fue en ascenso y, pasadas las 16, el termómetro superó los 30°C, configurando una tarde pesada en la capital provincial y alrededores.
La gran incógnita para muchos tucumanos es si se registrarán precipitaciones durante la tarde-noche. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe entre un 10% y 40% de probabilidad de tormentas aisladas hacia el cierre de la jornada.
En caso de concretarse las precipitaciones, la temperatura descendería apenas unos grados y se ubicaría en torno a los 28°C.
Domingo con mucho calor y cielo mayormente nublado
Para mañana domingo no se esperan lluvias. La temperatura mínima se ubicará en 23°C, mientras que la máxima alcanzará los 35°C, en una jornada que volverá a estar marcada por el intenso calor. El cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día, aunque sin probabilidades de precipitaciones.
El lunes presentará condiciones similares, con temperaturas elevadas y ambiente caluroso. En tanto, para el martes se prevé un cambio en las condiciones: se esperan tormentas, con una mínima de 20°C y una máxima de 33°C, según el pronóstico oficial.