Lluvias en Tucumán: qué anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para los próximos días

Tras intensos días de calor, las precipitaciones trajeron alivio esta mañana y modificaron el panorama climático.

La lluvia regresó este martes por la mañana a Tucumán, tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y trajo algo de alivio luego de varios días marcados por el calor sofocante. Sin embargo, las precipitaciones no se despedirán rápidamente y el pronóstico anticipa nuevas inestabilidades para los próximos días.

De acuerdo al parte oficial, el miércoles estará signado por condiciones variables. Se prevé una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 29°C. Durante la madrugada podrían registrarse chaparrones, mientras que hacia la tarde y la noche se esperan tormentas aisladas.

El jueves continuará la inestabilidad. La jornada tendría una mínima de 17°C y una máxima de 26°C, con lluvias a lo largo del día, según el informe meteorológico.

En tanto, el viernes tampoco traerá mejoras significativas. Se anuncian tormentas fuertes y chaparrones, con temperaturas que oscilarán entre los 18°C de mínima y los 22°C de máxima.

Así, el alivio térmico llegó acompañado de varios días consecutivos de precipitaciones en la provincia, en un escenario climático que seguirá marcado por la humedad y la inestabilidad.

