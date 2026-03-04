Fue condenada por violar una orden de restricción y prender fuego la casa de su hermana en Costanera Norte

Ayer se llevó a cabo un convenio de juicio abreviado. En el mismo el MPF, la acusada y su defensora oficial, María José Ahumada acordaron la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de una serie de reglas de conducta, entre las cuales deberá fijar y mantener domicilio, abstenerse de todo acto de hostigamiento o violencia, someterse a un tratamiento interdisciplinario de consumo problemático de sustancias, comparecer periódicamente ante el organismo de control y no cometer nuevos delitos.