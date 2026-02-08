Ingresó armado a una vivienda, amenazó con prenderla fuego y quedó con prisión preventiva

El segundo episodio fue horas más tarde, cerca de las 9.30, cuando el mismo hombre regresó al lugar y se subió al techo de un módulo habitacional lateral, en la planta baja. Allí fue increpado por otra residente, quien le pidió que se retirara. En ese momento, el agresor volvió a exhibir un cuchillo de hoja metálica y reiteró las amenazas de quemar la vivienda. Minutos después efectivos policiales lograron aprehender al sospechoso.