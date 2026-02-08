Secciones
Seguridad

Ingresó armado a una vivienda, amenazó con prenderla fuego y quedó con prisión preventiva

La fiscalía lo imputó por amenazas coactivas agravadas y el juez ordenó su detención por 20 días.

Ministerio Público Fiscal. Foto archivo. Ministerio Público Fiscal. Foto archivo.
Hace 1 Hs

Un hombre apodado “Cachivache” quedó con prisión preventiva luego de ser acusado de protagonizar dos episodios de violencia al ingresar armado a una vivienda ubicada en avenida Independencia al 1000, en capital.

De acuerdo con el parte oficial de la fiscalía, el agresor habría entrado al domicilio alrededor de las 7.30 por una ventana a una habitación de la planta alta de la casa, portando un cuchillo que llevaba en la cintura. Una vez dentro, le exhibió el arma a la propietaria y la amenazó para que no gritara.

Ante la situación, la víctima comenzó a forcejear con el hombre hasta que éste salió del lugar. Sin embargo, antes de huir, el acusado la intimidó con  amenazas y le advirtió que iba a “prender fuego la casa” y que sufriría consecuencias por haber llamado a la policía.

El segundo episodio fue horas más tarde, cerca de las 9.30, cuando el mismo hombre regresó al lugar y se subió al techo de un módulo habitacional lateral, en la planta baja.  Allí fue increpado por otra residente, quien le pidió que se retirara. En ese momento, el agresor volvió a exhibir un cuchillo de hoja metálica y reiteró las amenazas de quemar la vivienda. Minutos después efectivos policiales lograron aprehender al sospechoso.

Intervención del Ministerio Público Fiscal

El Ministerio Fiscal le imputó el delito de amenazas coactivas agravadas por el uso de un arma impropia y el juez interviniente dispuso su detención por 20 días y el traslado inmediato del acusado a la unidad penitenciaria correspondiente.

La medida fue resuelta este domingo 8 de febrero, durante una audiencia en la que la Unidad Fiscal Criminal II formuló cargos y solicitó medidas de coerción contra el acusado, quien había sido aprehendido el pasado 6 de febrero tras protagonizar los episodios de violencia.

