Se realizó la primera jornada de concientización sobre enfermedades poco frecuentes en Tucumán

Se desarrolló la primera jornada de concientización sobre las enfermedades pocos frecuentes en el Salón de la Memoria de la Legislatura. En ese marco fundacional, presentó un proyecto de ley integral para que Tucumán cuente con herramientas concretas de diagnóstico y tratamiento para patologías de baja prevalencia.
El encuentro, impulsado por el legislador José Cano, contó con las disertaciones de destacadas especialistas, quienes detallaron el funcionamiento actual y los desafíos del sistema sanitario.
Entre ellos participaron, la Dra. Mariana Leguizamón que expuso sobre el Programa Provincial de Enfermedades Poco Frecuentes; la Dra. Gabriela Medina, del Hospital del Niño Jesús, abordó el trabajo específico del Consultorio EPOF en el área de Pediatría; y la Dra. Ana Quaglio, del Hospital Avellaneda, brindó detalles sobre la atención en el Consultorio EPOF para Adultos.
Durante el evento, Cano destacó que la iniciativa legislativa busca dar respuesta al "peregrinaje sanitario" que sufren miles de tucumanos, proponiendo la creación por ley de Consultorios EPOF en hospitales públicos y la implementación de un carnet con código QR. Este dispositivo permitirá que cada paciente tenga prioridad en guardias y que los médicos conozcan instantáneamente el tratamiento específico requerido para su condición.
Además de la atención médica, el proyecto presentado contempla la creación de una Escuela de Pacientes y un Registro Provincial Centralizado para generar datos epidemiológicos reales en la provincia.
"Con esta primera jornada iniciamos un camino para que el Estado identifique y proteja a quienes padecen estas enfermedades, garantizando que dejen de ser invisibles para el sistema de salud", concluyó el legislador tras el cierre del encuentro.