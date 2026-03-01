Secciones
Romano Norri: “Fue un mensaje de fin de ciclo”

El dirigente radical aseguró que el gobernador evitó hablar del futuro de Tucumán y criticó la falta de definiciones sobre empleo, presión impositiva y rumbo económico.

El dirigente opositor reconoció algunos aspectos positivos de la gestión provincial, particularmente en materia de seguridad
Hace 51 Min

El legislador radical Agustín Romano Norri lanzó fuertes críticas al discurso de apertura de sesiones ordinarias que brindó el gobernador Osvaldo Jaldo en la Legislatura provincial, al considerar que el mensaje evidenció un gobierno “agotado” y sin un plan claro hacia adelante.

En declaraciones posteriores al acto institucional, Romano Norri calificó la exposición del mandatario como “un discurso de fin de ciclo”, al sostener que estuvo centrado en un repaso de gestión y careció de propuestas concretas para el futuro de Tucumán.

“Fue un discurso de fin de ciclo, el gobierno de Jaldo está agotado”, afirmó el referente opositor, quien cuestionó además la ausencia de anuncios estructurales para enfrentar la situación económica y social de la provincia.

Según el dirigente radical, el gobernador evitó plantear una hoja de ruta clara para los próximos años. “No se habló del futuro, de lo que se va a hacer en Tucumán”, remarcó, y agregó que el mensaje dejó sin respuestas temas centrales que —a su entender— preocupan a la ciudadanía.

Romano Norri también apuntó contra la política económica provincial, especialmente en relación con la generación de empleo. “Habla de generar trabajo, pero no baja los impuestos. Así es imposible que el sector privado crezca”, sostuvo.

No obstante, el dirigente opositor reconoció algunos aspectos positivos de la gestión provincial, particularmente en materia de seguridad. Destacó las acciones impulsadas para reforzar la presencia policial y valoró la recuperación de las tierras de Campo Norte, una medida que consideró importante para avanzar en el ordenamiento territorial y la recuperación de espacios que se encontraban en situación irregular.

En esa línea, afirmó que el discurso oficial omitió reconocer problemas estructurales aún pendientes. “No se habló de las deudas pendientes que tiene la provincia ni de cómo se van a resolver”, señaló.

Finalmente, el dirigente opositor aseguró que el mensaje del gobernador reflejó falta de dirección política. “Jaldo no tiene claro el rumbo para la provincia”, concluyó.

Temas TucumánOsvaldo JaldoAgustín Romano Norri
