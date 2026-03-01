Romano Norri: “Fue un mensaje de fin de ciclo”

No obstante, el dirigente opositor reconoció algunos aspectos positivos de la gestión provincial, particularmente en materia de seguridad. Destacó las acciones impulsadas para reforzar la presencia policial y valoró la recuperación de las tierras de Campo Norte, una medida que consideró importante para avanzar en el ordenamiento territorial y la recuperación de espacios que se encontraban en situación irregular.