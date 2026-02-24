La Provincia destinará a Cáritas los fondos de la reparación económica del caso Zamora
Así lo anunció el mismo Osvaldo Jaldo. Los $ 250 millones de pesos acordados en un juicio abreviado por el empresario citrícola serán destinados a la organización solidaria para asistir a tucumanos en situación de vulnerabilidad.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió este martes en rueda de prensa al acuerdo judicial alcanzado con el citricultor Juan Zamora y confirmó que la reparación económica establecida en el proceso será destinada íntegramente a acciones solidarias a través de Cáritas.
El caso se originó a partir de una investigación impulsada por la fiscala María del Carmen Reuter, quien acusó al empresario de haber realizado en mayo de 2023 una conexión clandestina tras romper el acueducto central que abastece de agua a la reserva Lomas de Imbaud, infraestructura cuya concesión pertenece a la empresa Sociedad Aguas del Tucumán. Según la acusación, la maniobra se realizó para abastecer una laguna construida en una de sus fincas destinadas al riego.
Al respecto, Jaldo señaló que se trata de un tema que fue tratado en el ámbito judicial y destacó el acuerdo alcanzado entre las partes. “La familia Zamora es una empresa muy importante en la provincia, que tiene muchos empleados y trabajadores, y que exporta su producción a distintos países del mundo. Pero por lo que hizo, la Justicia lo calificó como un delito”, explicó.
El Primer Mandatario indicó que, en el marco de un juicio abreviado, se dispuso el pago de una reparación económica de 250 millones de pesos que deberá percibir la Provincia. Sin embargo, precisó que el destino de esos fondos será solidario.
“Por decisión mía y de nuestro equipo, pedí que esos 250 millones se donen a Cáritas. Es a través de esa institución donde realmente vamos a poder ayudar a muchos de los tucumanos que hoy están necesitando”, afirmó.
“No es que el Estado provincial no lo necesite, pero mucho más lo necesita la gente. Sabemos que a través de Cáritas las cosas van a llegar a quienes más lo necesitan, porque están alimentando, vistiendo y conteniendo a muchas personas en los albergues”, sostuvo.
Finalmente, el Gobernador señaló que el caso quedó cerrado a partir del acuerdo judicial alcanzado. “Hubo una condena y una sanción que es un depósito millonario que va a beneficiar a muchos de los tucumanos que hoy no la están pasando bien”, concluyó.