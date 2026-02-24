Secciones
Política

La Provincia destinará a Cáritas los fondos de la reparación económica del caso Zamora

Así lo anunció el mismo Osvaldo Jaldo. Los $ 250 millones de pesos acordados en un juicio abreviado por el empresario citrícola serán destinados a la organización solidaria para asistir a tucumanos en situación de vulnerabilidad.

La Provincia destinará a Cáritas los fondos de la reparación económica del caso Zamora
Hace 17 Min

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió este martes en rueda de prensa al acuerdo judicial alcanzado con el citricultor Juan Zamora y confirmó que la reparación económica establecida en el proceso será destinada íntegramente a acciones solidarias a través de Cáritas.

El caso se originó a partir de una investigación impulsada por la fiscala María del Carmen Reuter, quien acusó al empresario de haber realizado en mayo de 2023 una conexión clandestina tras romper el acueducto central que abastece de agua a la reserva Lomas de Imbaud, infraestructura cuya concesión pertenece a la empresa Sociedad Aguas del Tucumán. Según la acusación, la maniobra se realizó para abastecer una laguna construida en una de sus fincas destinadas al riego.

Al respecto, Jaldo señaló que se trata de un tema que fue tratado en el ámbito judicial y destacó el acuerdo alcanzado entre las partes. “La familia Zamora es una empresa muy importante en la provincia, que tiene muchos empleados y trabajadores, y que exporta su producción a distintos países del mundo. Pero por lo que hizo, la Justicia lo calificó como un delito”, explicó.

El Primer Mandatario indicó que, en el marco de un juicio abreviado, se dispuso el pago de una reparación económica de 250 millones de pesos que deberá percibir la Provincia. Sin embargo, precisó que el destino de esos fondos será solidario.

“Por decisión mía y de nuestro equipo, pedí que esos 250 millones se donen a Cáritas. Es a través de esa institución donde realmente vamos a poder ayudar a muchos de los tucumanos que hoy están necesitando”, afirmó.

“No es que el Estado provincial no lo necesite, pero mucho más lo necesita la gente. Sabemos que a través de Cáritas las cosas van a llegar a quienes más lo necesitan, porque están alimentando, vistiendo y conteniendo a muchas personas en los albergues”, sostuvo.

Finalmente, el Gobernador señaló que el caso quedó cerrado a partir del acuerdo judicial alcanzado. “Hubo una condena y una sanción que es un depósito millonario que va a beneficiar a muchos de los tucumanos que hoy no la están pasando bien”, concluyó.

Temas TucumánOsvaldo JaldoCáritas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo y Mendoza coordinaron la agenda parlamentaria centrada en intereses para Tucumán

Jaldo y Mendoza coordinaron la agenda parlamentaria centrada en intereses para Tucumán

Jaldo le respondió a Catalán: “Debería ayudarnos a cobrar lo que la Nación le debe a Tucumán

Jaldo le respondió a Catalán: “Debería ayudarnos a cobrar lo que la Nación le debe a Tucumán"

Jaldo: Las provincias vuelven a tener voz en el Congreso y el interior vuelve a ser escuchado

Jaldo: "Las provincias vuelven a tener voz en el Congreso y el interior vuelve a ser escuchado"

Un frente unido para blindar los intereses de Tucumán

Un frente unido para blindar los intereses de Tucumán

Éxito turístico en Tucumán: el fin de semana largo dejó un impacto económico de $8.000 millones

Éxito turístico en Tucumán: el fin de semana largo dejó un impacto económico de $8.000 millones

Lo más popular
Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con El Militar Sosa
1

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con "El Militar" Sosa

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas
2

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua
3

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen
4

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale
5

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”
6

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”

Más Noticias
Las clases empezarían el martes en Tucumán por el paro de la Confederación de Trabajadores de la Educación

Las clases empezarían el martes en Tucumán por el paro de la Confederación de Trabajadores de la Educación

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con El Militar Sosa

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con "El Militar" Sosa

El jaldismo le respondió con dureza a Mayra Mendoza tras sus críticas a la gestión provincial

El "jaldismo" le respondió con dureza a Mayra Mendoza tras sus críticas a la gestión provincial

Quién es Danelik Star, la influencer tucumana que entró a Gran Hermano

Quién es Danelik Star, la influencer tucumana que entró a Gran Hermano

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado

Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado

Operativo Independencia III: piden la indagatoria de 49 acusados por crímenes de lesa humanidad

Operativo Independencia III: piden la indagatoria de 49 acusados por crímenes de lesa humanidad

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

Comentarios