La Provincia destinará a Cáritas los fondos de la reparación económica del caso Zamora

Al respecto, Jaldo señaló que se trata de un tema que fue tratado en el ámbito judicial y destacó el acuerdo alcanzado entre las partes. “La familia Zamora es una empresa muy importante en la provincia, que tiene muchos empleados y trabajadores, y que exporta su producción a distintos países del mundo. Pero por lo que hizo, la Justicia lo calificó como un delito”, explicó.