Córdoba registró su primer brote de influenza aviar en aves comerciales

Se confirmó un brote de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves comerciales de la localidad de Alejo Ledesma, Córdoba, luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) analizara muestras provenientes de un establecimiento de producción de huevos para consumo.
Inmediatamente, el Senasa inició todas las acciones previstas en el Plan de Contingencia, con la interdicción del establecimiento y la delimitación de una Zona de Control Sanitario (ZCS) de 10 kilómetros alrededor del brote. Allí se aplicarán las medidas de contención, refuerzo de bioseguridad, restricción de movimientos, monitoreo y rastrillaje epidemiológico.
Asimismo, agentes del organismo sanitario nacional supervisarán el despoblamiento del establecimiento y la disposición final de todas las aves involucradas, manteniendo especial cuidado a la aplicación de medidas de higiene y desinfección. Este hallazgo no afecta la producción destinada al mercado interno ni el consumo de productos avícolas, ya que la influenza aviar no se transmite a las personas por la ingesta de carne ni de huevos.
El Servicio Nacional notificará oficialmente la novedad a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), con las acciones implementadas hasta el momento. Cabe aclarar que luego de la primera detección del virus de IAAP en Ranchos, Buenos Aires, Argentina perdió su condición sanitaria como país libre y suspendió temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia los destinos con los que mantenía acuerdos sanitarios basados en ese estatus.
Sin embargo, se lograron sostener las exportaciones de productos aviares con más de 35 países y bloques que reconocen los criterios de zonificación/regionalización y/o compartimentación, herramientas que aseguran la continuidad de las exportaciones de estas mercancías, aún ante una detección del virus de IAAP en establecimientos productivos.
Para que Argentina pueda autodeclararse libre ante la OMSA y restablecer su condición sanitaria, no deben registrarse nuevos brotes en establecimientos comerciales al menos durante 28 días desde la finalización del sacrificio sanitario, limpieza y desinfección del último evento registrado en estas explotaciones.
Medidas preventivas
Para mitigar el riesgo de propagación del virus, los establecimientos avícolas deben reforzar todas sus medidas de manejo, higiene y bioseguridad, contempladas en la Resolución N° 1699/2019, entre las cuales se destacan: inspeccionar periódicamente la integridad de las mallas antipájaros; verificar el correcto lavado y desinfección de vehículos e insumos; intensificar la limpieza en zonas de acumulación de materia fecal de aves silvestres (transmisores del virus); y reducir o eliminar las zonas con agua estancada que puedan atraer otras aves.
Por su parte, los tenedores de aves de traspatio deben mantenerlas en espacios protegidos para evitar el contacto con ejemplares silvestres; utilizar ropa exclusiva de trabajo; higienizar y desinfectar periódicamente las instalaciones; y restringir el acceso de aves silvestres a fuentes de agua y alimento.
Ante la observación de mortandad en aves o sintomatología nerviosa, digestiva y/o respiratoria, todos los actores involucrados en el manejo de aves deben notificar inmediatamente al Senasa en la oficina más cercana (por teléfono o personalmente); por WhatsApp, al (11) 5700 5704; escribiendo un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar; o través del Formulario Avisá al Senasa, disponible en el sitio web oficial. Para mayor información sobre la enfermedad, ingresar en el micrositio oficial de influenza aviar.