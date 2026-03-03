Córdoba registró su primer brote de influenza aviar en aves comerciales

Medidas preventivas

Para mitigar el riesgo de propagación del virus, los establecimientos avícolas deben reforzar todas sus medidas de manejo, higiene y bioseguridad, contempladas en la Resolución N° 1699/2019, entre las cuales se destacan: inspeccionar periódicamente la integridad de las mallas antipájaros; verificar el correcto lavado y desinfección de vehículos e insumos; intensificar la limpieza en zonas de acumulación de materia fecal de aves silvestres (transmisores del virus); y reducir o eliminar las zonas con agua estancada que puedan atraer otras aves.