Venta de semilla certificada de portainjertos cítricos de la Eeaoc

El Centro de Saneamiento de Citrus (CSC) de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres informa que se encuentra abierta la campaña 2026 de venta de semilla certificada de portainjertos cítricos, destinada a viveros y empresas del NOA que producen plantas bajo el sistema de material de propagación fiscalizado, cuyo uso es obligatorio en nuestro país.