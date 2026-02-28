Venta de semilla certificada de portainjertos cítricos de la Eeaoc

El Centro de Saneamiento de Citrus (CSC) de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres informa que se encuentra abierta la campaña 2026 de venta de semilla certificada de portainjertos cítricos, destinada a viveros y empresas del NOA que producen plantas bajo el sistema de material de propagación fiscalizado, cuyo uso es obligatorio en nuestro país.
Para acceder a la compra, las empresas deben estar debidamente inscriptas en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas (Inase), en el Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Material de Propagación y en el Registro Sanitario de Productores Agropecuarios (Senasa).
Los pedidos podrán realizarse desde el mes de enero hasta el 15 de marzo inclusive, mediante el envío del formulario correspondiente al correo electrónico: saneamiento@eeaoc.org.ar.
A partir de los primeros días de abril, y en función de la disponibilidad y la demanda recibida, se informará a cada empresa la cantidad de semilla asignada. En caso necesario, se realizará una distribución proporcional del volumen solicitado.
La semilla proviene de frutos cosechados en plantas madres semilleras certificadas, pertenecientes a una colección de aproximadamente 280 plantas ubicadas en la sede central de la Eeaoc. Este material cumple con estrictos requisitos de identidad varietal, productividad y sanidad, garantizando un alto estándar de calidad genética y fitosanitaria.
La recolección de frutos se realiza en forma escalonada entre abril y julio, de acuerdo con el período de maduración de cada portainjerto.
Un caso particular es el trifolio Flying Dragon, cuya cosecha se efectúa durante esta época, entre febrero y principios de marzo. En este caso, los frutos son conservados en cámara frigorífica (6–8 °C) durante aproximadamente un mes, con el objetivo de favorecer una germinación más uniforme.
La extracción de la semilla se realiza manualmente, bajo cuidadosas condiciones de manejo. El proceso comprende: extracción, lavado, desinfección con hipoclorito de sodio al 10% seguido de sulfato de 8-hidroxiquinolina al 1%, secado, clasificación, envasado y conservación en frío hasta su entrega.
Con el fin de facilitar la planificación de las siembras en vivero, se detallan las fechas estimadas de disponibilidad:
• Mayo: inicio de entrega de trifolio Flying Dragon y Rubidoux.
• Fines de mayo a junio: citrumelos (CPB 4475 y 75 AB), citranges (Troyer, Carrizo, Benton y C35), limonero Rugoso, lima Rangpur y Volkameriano.
• Fines de junio a julio: citrandarines (61AA3 y X639), lemandarines (81G 513 y 81G 220), naranjo Agrio, mandarino Cleopatra y 79 AC.
Recomendaciones de conservación
Una vez recibida, la semilla debe mantenerse refrigerada entre 3 °C y 7 °C, preferentemente en el compartimento de verduras de la heladera, hasta el momento de la siembra.
Para solicitar el formulario de pedido o realizar consultas, comunicarse a: saneamiento@eeaoc.org.ar o teléfono 0381-4521000 – interno 250.