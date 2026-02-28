Nuevas líneas de investigación buscan reconocer utilidades y riesgos del uso de la vinaza

Con concentraciones del orden de 1 a 1,5 g/L, el interés ya no estaba puesto solo en el valor absoluto del nutriente, sino en su comportamiento en el sistema suelo. Empezaron a considerarse los procesos de mineralización, los tiempos de liberación y su incorporación a las fracciones orgánicas. Comprender esta dinámica resulta clave para evaluar posibles sinergias con la fertilización convencional y evitar interpretaciones erróneas del aporte nutricional.