Nuevos casos de influenza aviar en el país

Según el organismo nacional, la sanidad avícola ya no es solo un problema a nivel productivo, también es una variable de competitividad en mercados internacionales que se juega tan solo en horas. Con dos focos seguidos, el desafío inmediato es cortar la cadena de transmisión dentro de las zonas de control y sostener los esquemas de regionalización que eviten un freno total. A mediano plazo, la bioseguridad operativa, la trazabilidad de movimientos y la velocidad de respuesta oficial son factores que separan un brote acotado de un shock comercial para toda la cadena.