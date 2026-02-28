Emergencia agropecuaria: cultivos afectados en tres provincias por condiciones climáticas adversas

A raíz de los diferentes fenómenos climáticos que se dieron en el país, el Ministerio de Economía de la Nación oficializó tres resoluciones que prorrogan y declaran la emergencia y/o desastre agropecuario en distintas regiones, en respuesta a sequías, inundaciones y eventos climáticos severos que afectaron la producción.
A través de la Resolución 218/2026, el Gobierno nacional prorrogó hasta el 28 de febrero de 2026 la emergencia agropecuaria en distritos del departamento 9 de Julio, en la provincia de Santa Fe. La medida responde a la prolongada sequía que afecta a Santa Margarita, San Bernardo, Villa Minetti, Pozo Borrado, Tostado, Logroño, Campo Garay, Esteban Rams y Montefiore.
Mediante la Resolución 216/2026 se prorrogó y declaró la emergencia por inundaciones en numerosas circunscripciones de la provincia de Buenos Aires en difererentes zonas de los partidos de Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch, Maipú, General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor, Dolores, Hipólito Yrigoyen, General Viamonte, Roque Pérez, Monte, General Alvear, Las Flores y Chacabuco, entre otros.
Por su parte en la provincia de Río Negro, mediante Resolución 217/2026 declaró la emergencia y/o desastre agropecuario en la provincia de Río Negro desde el 2 de enero de 2026 hasta el 1 de enero de 2027 por los diferentes eventos que afectaron la producción frutihortícola de esa provincia.