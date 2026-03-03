Esta hierba en el mate combate el dolor de cabeza y da energía

El mate es protagonista indiscutido de nuestra rutina diaria: acompaña el desayuno, las tardes de trabajo y cada encuentro compartido. Más que una bebida tradicional, es un ritual que activa, reconforta y conecta. Pero lo que muchos no saben es que puede potenciarse aún más si se le agregan hierbas naturales con propiedades beneficiosas para el cuerpo.