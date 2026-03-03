Esta hierba en el mate combate el dolor de cabeza y da energía

El mate es protagonista indiscutido de nuestra rutina diaria: acompaña el desayuno, las tardes de trabajo y cada encuentro compartido. Más que una bebida tradicional, es un ritual que activa, reconforta y conecta. Pero lo que muchos no saben es que puede potenciarse aún más si se le agregan hierbas naturales con propiedades beneficiosas para el cuerpo.
En un contexto donde el estrés, el cansancio y las largas jornadas pasan factura, sumar ciertas hierbas al mate puede ayudar a aliviar molestias frecuentes como el dolor de cabeza y la tensión. La naturaleza ofrece alternativas simples y accesibles que transforman esta infusión en un aliado del bienestar diario, sin dejar de lado la costumbre que tanto disfrutamos.
Existen plantas medicinales que, al sumarse a nuestro mate cotidiano, aportan propiedades que van más allá del sabor: pueden ayudarnos a calmar el malestar y brindarnos ese empujón de vitalidad que muchas veces necesitamos. Existe una en particular que es famosa por su poder energizante y su eficacia para reducir la tensión. ¿Querés saber cuál es y cómo puede mejorar tus mañanas?
Un plus para tu mate: la hierba que combate el dolor de cabeza y da energía
Se trata de la menta, es una de las más utilizadas por su sabor, pero pocos saben que ayuda a aliviar dolores corporales. Se conoce que esta hierba era usada por las comunidades milenarias para fabricar infusiones medicinales y disfrutar de las diversas propiedades beneficiosas para el cuerpo.
National Geographic, se hizo eco de estudios recientes (febrero de 2026) que explican el mecanismo exacto: el mentol activa una proteína llamada TRPM8 (un "termómetro molecular"), que engaña al cerebro enviando una señal de frío que "pisa" o bloquea la señal del dolor.
En la actualidad se sabe que algunas de sus bondades son las siguientes:
- Contrarresta el cansancio: esta planta contiene mentona, un compuesto orgánico que beneficia a los receptores del sistema nervioso central y puede ayudar a mejorar el sueño con mayor facilidad.
- Ayuda a tratar infecciones: al contener óxido de piperitona, es ideal para poder mejorar el tratamiento contra las infecciones.
- Promueve la digestión: su efecto estimulante sobre la secreción biliar mejora el funcionamiento digestivo del cuerpo.
- Alivia los dolores: sus propiedades anestésicas actúan el cuerpo y funcionan para reducir las migrañas y el dolor de cabeza.
¿Cuáles son los beneficios de tomar mate todos los días?
La yerba mate se puede tomar en varios momentos del día. Además de acompañar meriendas y desayunos, puede aportar beneficios al cuerpo. algunos de ellos son:
- Promueve el descenso de peso: como tiene tener pocas calorías y tiene poco sodio, puede ser una alternativa saludable para las personas que buscan bajar de peso.
- Brinda vitaminas: la infusión cuenta con diversas vitaminas del grupo B o vitamina C, por lo tanto, ayuda a mejorar el sistema inmunológico y puede prevenir resfriados o gripes leves. Así también tiene potasio mejora el funcionamiento del corazón y magnesio, que ayuda en la absorción de proteínas.
- Es antioxidante: al contener polifenoles, estos pueden hacer que se potencien las defensas del organismo y se reduzca el daño celular.
- Ayuda a la digestión: sus compuestos pueden promover la digestión y también evitar los malestares estomacales leves.