"No vamos a dejarlos entrar": la estricta advertencia del Gobierno por los festejos del UPD

Según señaló la funcionaria, el foco está puesto en la prevención y, fundamentalmente, en la responsabilidad de las familias. En ese sentido, cuestionó el financiamiento de este tipo de eventos y lanzó un mensaje directo: “Les decimos a los padres que es una pena que ellos paguen una entrada para que los chicos vayan a consumir alcohol u otra sustancia y lleguen a la escuela en esas condiciones”.