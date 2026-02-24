Secciones
"No vamos a dejarlos entrar": la estricta advertencia del Gobierno por los festejos del UPD

La titular de la cartera educativa apuntó contra el financiamiento familiar de estas fiestas.

EDUCACIÓN. Susana Montaldo se refirió a los festejos que los estudiantes realizarán la próxima semana.
Hace 1 Hs

Ante la inminencia del inicio del ciclo lectivo y la popularización de los festejos del Último Primer Día (UPD) entre los alumnos del último año del secundario, el Ministerio de Educación de Tucumán fijó una postura institucional estricta.

La titular de la cartera, Susana Montaldo, confirmó que ya se emitió un comunicado oficial a las instituciones y que se está coordinando un trabajo de control exhaustivo junto al Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), organismo a cargo de Dante Loza.

Según señaló la funcionaria, el foco está puesto en la prevención y, fundamentalmente, en la responsabilidad de las familias. En ese sentido, cuestionó el financiamiento de este tipo de eventos y lanzó un mensaje directo: “Les decimos a los padres que es una pena que ellos paguen una entrada para que los chicos vayan a consumir alcohol u otra sustancia y lleguen a la escuela en esas condiciones”.

Política inflexible

La política del Ministerio para la jornada del UPD será inflexible respecto al estado en el que los estudiantes se presenten en los establecimientos educativos. Montaldo anticipó que no se permitirá el ingreso de aquellos que evidencien haber consumido sustancias durante la madrugada.

“Nosotros no vamos a dejar entrar chicos que no estén en buenas condiciones de salud, pensamos que es un respeto por la escuela. Es lo mismo que nosotros le diésemos sustancias y que vuelvan a la familia en esas condiciones”, argumentó.

Finalmente, la ministra enmarcó esta firme decisión en una política integral de bienestar estudiantil, subrayando que el objetivo principal de la medida excede lo netamente disciplinario o punitivo: “Creo que tenemos que cuidar la salud de los chicos, queremos una juventud sana”.

