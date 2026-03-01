"No hay más plata": Susana Montaldo defendió la oferta salarial que le hizo la Provincia a los docentes
A pocas horas de que los alumnos tucumanos vuelvan a las aulas, la ministra de Educación, Susana Montaldo, sentó la postura oficial frente al reclamo docente y fue categórica respecto a los recursos con los que cuenta la provincia. "No hay más plata", sostuvo la funcionaria en diálogo con LA GACETA.
La titular de la cartera educativa justificó la última propuesta salarial del Ejecutivo, la cual derivó en un paro gremial de ATEP que finalmente fue frenado por la conciliación obligatoria dictada por el gobernador Osvaldo Jaldo.
Según Montaldo, si se compara el sueldo de fines de 2023 con el actual, el incremento supera al índice de inflación acumulado en ese período. "El Gobierno ha ofrecido lo máximo que podía; estamos muy cerca de llegar al millón de pesos para el salario básico de cuatro horas de clase", detalló la ministra, aclarando que aquellas escuelas que pasen a jornada de cinco horas tendrán un aumento proporcional.
Para explicar la imposibilidad de mejorar los números en esta instancia de negociación, Montaldo apuntó directamente al contexto macroeconómico y a la falta de giros federales: "Usted ha visto la deuda que tiene la Nación con la provincia; el gobernador ha viajado hace poco por este tema. Es todo un esfuerzo dentro de este contexto para organizarnos".
Si bien las partes tienen previsto un nuevo encuentro para este jueves, la funcionaria reconoció el malestar generalizado por la pérdida de poder adquisitivo que sufren todos los argentinos, pero ató cualquier futura mejora a la recuperación del país. "Las arcas de la provincia tienen límites. Ojalá de aquí a tres meses, cuando nos volvamos a reunir, podamos tener una mejor propuesta", anticipó.
Más allá de la tensión paritaria, el otro gran frente que condiciona el arranque escolar es el estado de la infraestructura provincial tras un verano anómalo y marcado por fuertes tormentas. Montaldo reconoció abiertamente que no todos los más de 1.000 edificios escolares están a punto.
"Las condiciones climáticas nos han obstaculizado mucho. Hasta ayer había lugares anegados donde el agua incluso había entrado a la escuela", admitió la ministra. "Esto es día a día, estamos mirando el cielo. Hace mucho que no teníamos un verano como este, lo que no nos permite avanzar. Ojalá mejore el clima, eso también va a ayudar", concluyó.