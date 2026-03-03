Secciones
Anunciaron la presencia de Javier Milei en el Fenoa

El mandatario estará el 19 de marzo en el Foro Económico del NOA, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. “Siempre ha sido generoso con las entidades que dieron la batalla cultural”.

Hace 2 Hs

La noticia resonó con fuerza en el ambiente político tucumano y las expectativas crecieron a poco más de dos semanas del encuentro. En las últimas horas se anunció que Javier Milei participará el próximo 19 de marzo en el Foro Económico del NOA (Fenoa), organizado por la Fundación Federalismo y Libertad en Tucumán.

La presencia del mandatario libertario marcará su segunda actividad institucional junto con la entidad: estará a cargo del discurso de cierre del evento.

Manuel Guisone, una de las autoridades de la organización, confirmó la noticia en una entrevista con LG Play y destacó, además, el vínculo histórico entre el ahora jefe de Estado y la entidad. “Es tal cual, el Presidente va a participar del Foro Económico del NOA, que es uno de los eventos sociopolíticos y empresariales de mayor impacto en toda la región. Esta es la decimotercera edición del Fenoa y ya en años anteriores participó como economista, cuando todavía no estaba a cargo del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), hablando de cuál era la situación o cuáles eran las reformas que creía que había que llevar adelante para que Argentina vuelva a crecer”, señaló Guisone en la charla.

El tesorero de la Fundación resaltó que Milei mantiene una relación cercana con la institución desde 2014 y recordó que, en 2024, el evento fue escenario de una reunión entre el mandatario y la familia del gendarme Nahuel Gallo -liberado recientemente-, tras su detención en Venezuela.

“Milei siempre ha sido muy generoso con las organizaciones que dieron la batalla cultural -como él lo llama-, en momentos en el que por ahí hablar de liberalismo era un tanto hostil (por la reacción). Tiene una referencia especial hacia la Fundación Federalismo y Libertad, que todos los años lo ha invitado a participar de actividades”, indicó el directivo.

En esa línea, se acordó que, al principio, eran encuentros pequeños, incluso capacitaciones sobre Escuela Austríaca para grupos reducidos de estudiantes. “Con el tiempo fuimos viendo cómo crecía su popularidad. Llegamos a tener eventos con más de 1.300 personas escuchándolo como economista, antes de que ingresara en la política”, repasó Guisone.

En la nueva edición

El Fenoa comenzará alrededor de las 15.30 en el hotel Hilton Garden Inn y contará con múltiples paneles económicos y políticos. El cierre estará a cargo de Milei, en lo que se anticipa como el momento más convocante de la jornada.

Entre los oradores confirmados se encuentran el CEO y cofundador de Globant, Martín Migoya; el empresario sucroalcoholero Sebastián Budeguer; el analista político Jorge Yacobbe; y la senadora nacional de la Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

“La idea es dar una visión de hacia dónde debe dirigirse Tucumán y cuáles son las oportunidades que ofrece el nuevo contexto nacional e internacional”, sostuvo Guisone.

El tesorero admitió que la presencia del mandatario nacional podría eclipsar a otras figuras de peso del ámbito empresario. Sin embargo, consideró que su participación potenciará la visibilidad del foro y atraerá a un público más amplio. Las tarjetas de participación están disponibles en fenoa.org.ar y en la web de Federalismo y Libertad.

Reformas y la política

Consultado sobre el reciente discurso de Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso nacional, Guisone aseguró que el mensaje fue “lo que uno esperaba de él”. “Dejó muy claro cuáles son las ideas que cree que pueden sacar a la Argentina del letargo. Promueve conceptos similares promovidos por la Fundación Federalismo y Libertad: insertarnos en el mundo, comerciar, facilitar los negocios y aliviar la carga sobre las empresas. Ahora promete una reforma tributaria, que es muy necesaria, no solo a nivel nacional sino también provincia. Los municipios también se tendrán que plegar”, afirmó.

En ese sentido, el directivo consideró que el Fenoa será una oportunidad para debatir cómo la provincia puede adaptarse a las transformaciones impulsadas desde la Casa Rosada.

La organización anticipa una fuerte demanda para asistir al evento, en especial tras confirmarse la visita de Milei.

En Federalismo y Libertad señalaron que el foro pondrá especial énfasis en la agroindustria y en la industria del conocimiento, sectores que consideran estratégicos para el crecimiento de la provincia.

