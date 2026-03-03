Anunciaron la presencia de Javier Milei en el Fenoa

Manuel Guisone, una de las autoridades de la organización, confirmó la noticia en una entrevista con LG Play y destacó, además, el vínculo histórico entre el ahora jefe de Estado y la entidad. “Es tal cual, el Presidente va a participar del Foro Económico del NOA, que es uno de los eventos sociopolíticos y empresariales de mayor impacto en toda la región. Esta es la decimotercera edición del Fenoa y ya en años anteriores participó como economista, cuando todavía no estaba a cargo del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), hablando de cuál era la situación o cuáles eran las reformas que creía que había que llevar adelante para que Argentina vuelva a crecer”, señaló Guisone en la charla.