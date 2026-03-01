Javier Milei, contra la oposición: "La justicia social es un robo y por eso Cristina está presa, porque es una chorra"

El presidente Javier Milei inauguró esta noche el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación con fuertes críticas a la oposición, lo que provocó cruces entre los presentes en el recinto de la Cámara de Diputados.
El jefe de Estado volvió a reivindicar el rumbo económico de su gestión y lanzó críticas directas a la oposición. "El ajuste tenía que hacerlo la política, por eso bajamos impuestos", afirmó en un tramo de su mensaje en el que defendió las medidas adoptadas desde el inicio de su gobierno.
En otro pasaje, Milei apuntó contra los bloques opositores con tono irónico: “Ustedes podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”, deslizó, y agregó: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos”.
Mientras recibía críticas de los opositores, el mandatario se mostró enfurecido y apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner: “Manga de ladrones, ignorantes, la justicia social es un robo. Por eso tienen a la suya presa. Sigan con las operetas que la gente sabe que todo es falso".
"Sigan mintiendo a la gente. Manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa: por la causa Cuadernos, por Vialidad, por el Memorándum con Irán, porque fueron los más chorros de la historia", agregó.