Por la guerra en Medio Oriente, el gobierno porteño reforzó la seguridad en templos, escuelas y embajadas

En el marco de la guerra de Medio Oriente que volvió a tomar vuelo en las últimas horas entre Estados Unidos, Irán e Israel tras nuevos ataques, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que se refuerce la presencia policial en los objetivos sensibles dentro del distrito porteño. Las tareas se coordinan con autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional.