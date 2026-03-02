El hospital móvil llega al Predio Ferial Norte con atención integral y gratuita

La propuesta, que tuvo una amplia convocatoria durante su paso por el Complejo Belgrano, ofrecerá múltiples prestaciones gratuitas: laboratorio, oftalmología, controles de embarazo, ecografías, fonoaudiología, atención de enfermedades crónicas y estudios preventivos para la mujer como mamografías y Papanicolaou. Además, se reforzará la denominada “Ruta de la embarazada y el niño”, priorizando el control integral materno-infantil y la detección temprana de patologías.