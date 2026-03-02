Secciones
El hospital móvil llega al Predio Ferial Norte con atención integral y gratuita

Los vecinos pueden acceder a controles médicos, vacunación y atención en distintas especialidades de forma gratuita.

Hace 2 Hs

Desde hoy y hasta el viernes 6 la iniciativa “Salud Más Cerca” ofrecerá en el Predio Ferial Norte (Charcas 21) controles, estudios preventivos y atención para embarazadas, niños y pacientes crónicos.

Durante toda la semana, vecinos pueden acceder a controles médicos, vacunación y atención en distintas especialidades de forma gratuita, en el marco de una estrategia que busca acercar la salud a la comunidad y garantizar la continuidad de los cuidados de salud.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, anunció que el Hospital Móvil continuará su recorrido territorial y desde el 2 al 6 de marzo se instalará en el Predio Ferial Norte, ingresando por calle Díaz Vélez, en el marco de la iniciativa “Salud Más Cerca”, impulsada por el gobernador, Osvaldo Jaldo.

La propuesta, que tuvo una amplia convocatoria durante su paso por el Complejo Belgrano, ofrecerá múltiples prestaciones gratuitas: laboratorio, oftalmología, controles de embarazo, ecografías, fonoaudiología, atención de enfermedades crónicas y estudios preventivos para la mujer como mamografías y Papanicolaou. Además, se reforzará la denominada “Ruta de la embarazada y el niño”, priorizando el control integral materno-infantil y la detección temprana de patologías.

