Tras las críticas del Gobierno, "Chiqui" Tapia defendió el rol de la AFA en la liberación de Nahuel Gallo

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó el regreso al país de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que recuperó la libertad luego de permanecer más de 400 días detenido en Venezuela. La entidad difundió una imagen del funcionario durante su traslado hacia la Argentina, acompañado por dirigentes del organismo que participaron en las gestiones para concretar su liberación.
El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, utilizó sus redes sociales para referirse al operativo y aseguró que el regreso fue posible gracias a un trabajo silencioso y conjunto con la Federación Venezolana de Fútbol y la Conmebol, destacando que el argentino finalmente podría reencontrarse con su familia tras 448 días de detención.
En una segunda publicación, el dirigente remarcó que el fútbol puede unir más allá de las fronteras y sostuvo que el deporte demuestra que siempre existen caminos para construir entendimiento y cooperación entre países, en referencia a la gestión que permitió resolver la situación humanitaria.
La AFA también difundió un comunicado institucional en el que agradeció la predisposición de Delcy Rodríguez y reconoció el rol de la Federación Venezolana de Fútbol por facilitar el contacto que permitió avanzar en las negociaciones, resaltando que los vínculos generados a través del deporte pueden contribuir al acercamiento entre naciones.
Por qué Tapia no viajó a Venezuela
El titular de la AFA no integró la comitiva que viajó a Caracas debido a una restricción judicial vigente en Argentina dentro de una causa penal en la que se encuentra imputado, lo que obliga a contar con autorización judicial para salir del país. En su lugar participaron Luciano Nakis y Fernando Isla Casares, quienes acompañaron el traslado del gendarme en el vuelo de regreso hacia territorio argentino.