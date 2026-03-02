Tras las críticas del Gobierno, "Chiqui" Tapia defendió el rol de la AFA en la liberación de Nahuel Gallo

Por qué Tapia no viajó a Venezuela

El titular de la AFA no integró la comitiva que viajó a Caracas debido a una restricción judicial vigente en Argentina dentro de una causa penal en la que se encuentra imputado, lo que obliga a contar con autorización judicial para salir del país. En su lugar participaron Luciano Nakis y Fernando Isla Casares, quienes acompañaron el traslado del gendarme en el vuelo de regreso hacia territorio argentino.