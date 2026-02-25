Nuevo golpe para la AFA: la IGJ pidió veedores para controlar balances y operaciones económicas

Auditorías, balances y vínculos comerciales bajo análisis

El pedido fue elevado al Ministerio de Justicia con el fin de recabar documentación vinculada a los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025 y a la auditoría integral del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), una institución educativa que se encuentra en trámite. Además, se solicitó revisar las relaciones comerciales y financieras mantenidas por la Asociación con empresas y particulares ligados a la comercialización de derechos deportivos y operaciones económicas.