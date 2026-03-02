Milei, sobre la liberación de Nahuel Gallo: “Era una tragedia que nuestro gendarme estuviera secuestrado”

Tras la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei se pronunció sobre el regreso de Nahuel Gallo, el gendarme que permaneció 448 días cautivo en Venezuela. El mandatario restó importancia a las controversias sobre quién gestionó el traslado y priorizó el resultado humanitario. “Si vuelve por el motivo que fuera, ya sea por gestión de EE.UU. e Italia o por el vehículo de otra persona, bienvenido. Lo importante es que Nahuel vuelva a estar con nosotros”, dijo.