Falleció Javier "Pipo" Marín, histórico dirigente del ascenso argentino ligado a "Chiqui" Tapia

El vicepresidente de Acassuso murió este miércoles tras una extensa carrera dirigencial; en 2018 había sido imputado en la investigación por abusos a menores vinculada a Independiente.

FUERTE VÍNCULO. Marín (en el medio) junto a Tapia y Toviggino (Foto: IG/@pipo_marin). FUERTE VÍNCULO. Marín (en el medio) junto a Tapia y Toviggino (Foto: IG/@pipo_marin).
Hace 1 Hs

El fútbol argentino atraviesa horas de pesar tras conocerse el fallecimiento de Javier "Pipo" Marín, dirigente histórico de Acassuso y miembro del Comité Ejecutivo de AFA. El vicepresidente de "Suso" murió este miércoles y la noticia generó impacto especialmente en el ámbito del ascenso, donde era una figura ampliamente reconocida por su extensa trayectoria dirigencial.

Marín desarrolló gran parte de su vida institucional dentro del club de San Isidro, desde donde construyó un camino que lo llevó a ocupar distintos roles en la Asociación del Fútbol Argentino. Durante su carrera compartió etapas junto a Julio Humberto Grondona y, años más tarde, se mantuvo cercano a Claudio "Chiqui" Tapia, acompañando su gestión al frente del organismo rector del fútbol nacional.

Dentro de AFA encabezó la Comisión de Desarrollo y también tuvo participación en diferentes estructuras del ascenso, ámbito en el que consolidó su influencia. Su vínculo con Acassuso fue permanente y quedó asociado a uno de los momentos más importantes del club, como el histórico ascenso a la Primera Nacional, logro que fortaleció su reconocimiento entre dirigentes y clubes de categorías menores.

En 2018 su nombre también apareció en la causa judicial por abusos a menores vinculada a Independiente. En aquel expediente fue imputado y mencionado bajo el apodo "Ballena", mientras la Justicia investigaba posibles conexiones surgidas a partir de registros telefónicos encontrados en los dispositivos de las víctimas. En ese contexto, su figura volvió a ocupar el centro de la escena mediática debido a su peso dentro de la estructura del ascenso y su cercanía con la conducción de AFA.

Despedidas y repercusiones en el ascenso

Tras confirmarse la noticia, distintos dirigentes y clubes comenzaron a manifestar públicamente su pesar. Uno de los primeros en hacerlo fue Maxi Levy, dirigente de Almirante Brown, quien compartió una imagen junto a Marín durante la celebración de la Copa América 2024 en Estados Unidos. Los mensajes reflejaron el reconocimiento hacia un dirigente que, durante décadas, construyó relaciones y protagonismo dentro del fútbol argentino, especialmente en el universo del ascenso.

Temas Asociación del Fútbol ArgentinoJulio Humberto GrondonaClaudio "Chiqui" Tapia
