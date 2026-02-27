Sánguche en pan de pizza: una deliciosa cena para el fin de semana

“Este sánguche es delicioso porque se prepara con masa de pizza; es esponjoso, crocante y perfecto para rellenar con lo que quieras”, dice Salinas y explica que armar uno es tan sencillo como hacer tu propia masa de pizza y luego doblarla a la mitad antes de hornear. Esa es la manera en que queda con forma de pan listo para el sánguche del fin de semana.