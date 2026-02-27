Sánguche en pan de pizza: una deliciosa cena para el fin de semana

Es indiscutible que la parte fundamental de la pizza es su masa. Por eso, quienes tienen las manos ideales para transformar y adaptar recetas, crearon este sánguche en pan de masa de pizza: una opción irresistible para preparar almuerzos o cenas especiales. La influencer Lorena Salinas, de Cravings Journal, creó y compartió su propia receta para hacer este plato.
“Este sánguche es delicioso porque se prepara con masa de pizza; es esponjoso, crocante y perfecto para rellenar con lo que quieras”, dice Salinas y explica que armar uno es tan sencillo como hacer tu propia masa de pizza y luego doblarla a la mitad antes de hornear. Esa es la manera en que queda con forma de pan listo para el sánguche del fin de semana.
Tips para preparar el sánguche de masa de pizza
Salinas da tres tips para lograr el resultado perfecto para este delicioso sánguche:
- Decidir la masa luego del primer leudado: después del primer leudado en bloque, recomienda dividir la masa en cuatro y que el siguiente leudado sea en pocillos individuales. Eso hace que se pierda menos aire al formar el pan para el sánguche de pizza y facilita la manipulación de la masa.
- Usar papel manteca: una vez leudada la masa, verter sobre papel manteca con sémola. Así, una vez que se haya formado la prepizza, se puede usar el papel para doblar en dos la masa sin tocarla de más y con el mismo papel puede ir al horno.
- Cómo prepararlo sin piedra de pizza: las opciones para hornear esta masa son una piedra de pizza, una sartén o placa de hierro fundido o una lata de horno. El favorito de Salinas es el hierro.
Cómo hacer un sánguche con pan de masa de pizza
Para la masa se necesitan 250 gramos de harina común, 5 gramos de sal fina, 5 gramos de azúcar blanca, 4 gramos de levadura instantánea –o 16 gramos de levadura fresca–, 175 gramos de agua tibia, 10 gramos de aceite de oliva y sémola o polenta para la base. Por otra parte, para los toppings, la influencer utilizó cuatro cucharadas de salsa de tomate, dos bolas de mozzarella, 8 a 12 hojas de albahaca fresca y un chorrito de aceite de oliva. Asegura que también puede usarse cualquier otro agregado como relleno.
1. Mezclar la harina, sal, azúcar y levadura en un recipiente.
2. Hacer un hoyo en el centro y poner el agua tibia.
3. Mezclar con una cuchara o espátula desde el centro agregando poco a poco la harina de los lados.
4. Cuando la cuchara ya no te ayude a mezclar, usar tus manos para incorporar la masa. Al final vas a ver que vas a tener que poner todo sobre la mesa y amasar un poco con tus manos.
5. Si en este punto se pega a tus manos, agregar poco a poco un poco de harina hasta que ya no se nos pegue. No agregar de más porque si se seca mucho no leuda tan fácilmente.
6. Amasar la masa por 30 minutos a mano o 15 minutos en la batidora con el accesorio de gancho a velocidad máxima. Agregar el aceite de oliva un poco a la vez e incorporarlo por completo. En este momento podrías congelar la masa por un máximo de un mes.
7. Formar una bola con la masa, cubrir en un bowl y dejarla leudar por 2 horas. Luego de ese tiempo, dividir en 4 porciones iguales. Formar bolitas individuales y poner dentro de pocillos individuales con aceite de oliva.
8. Cubrir y dejar leudar por 1 hora.
9. En los últimos 30 minutos de leudado, prender el horno a la temperatura máxima que tenga disponible. Dentro del horno, dejar tu sartén de hierro/piedra de pizza/bandeja de horno para que se caliente a la misma temperatura. Ponela muy cerca de la parte superior del horno.
10. Cortar trozos de papel para hornear para las masas y sobre ellos espolvorear sémola. Encima poner una de las masas y usar tus dedos con aceite para presionar en el centro, como haciendo una pizza. Agregar aceite de oliva al centro y ayudar con el papel para doblar la masa en dos.
11. Hornear la masa sobre la piedra de pizza o lo que estés usando por 10 a 15 minutos o hasta que esté dorada.
12. Abrir el pan para rellenar con lo que más quieras.