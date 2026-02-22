Secciones
Arroz con leche casero: el secreto de las abuelas para un postre perfecto

Una receta que salió de Oriente medio y se adaptó a los sabores locales de cada parte del mundo a la que llegó.

El arroz con leche puede llevar canela o dulce de leche a gusto.
Hace 2 Hs

No hay un consenso sobre el surgimiento del arroz con leche como hoy se lo conoce. Lo cierto es que su popularidad creció tanto que hasta se le compuso una canción propia. Aunque es un postre reconocido, no todos saben hacerlo y mucho menos todos logran que tenga la consistencia perfecta.

Hay diferentes versiones sobre el origen de este plato dulce. Por una parte, se cree que surgió en la antigua Persia, lo que hoy es Irán, y que desde allí la milenaria receta se exportó al mundo. Por otra parte, hay quienes consideran que el primer arroz con leche se preparó en China, de donde data una larga historia de cultivo de arroz.

Cómo hacer el arroz con leche de la abuela

Hay algunos secretos que se fueron rescatando con el tiempo. La transmisión de generación en generación fue clave para que este manjar llegara hasta nuestros días. Por eso, los más avispados hicieron una recopilación de las recomendaciones para lograr el postre perfecto.

1. En primer lugar, el tipo de arroz es fundamental. El arroz de grano redondo es el más recomendado porque tiene buena capacidad para absorber el sabor de los demás ingredientes que se utilizan en la receta.

2. La cocción está medida. No debe subir y bajar la intensidad de la llama. Por el contrario, toda la cocción debe hacerse a fuego bajo-medio y la mezcla debe hacerse suavemente para no desprender el almidón del arroz.

3. La leche también debe tener una composición particular. Es importante que contenga cierta proporción grasa, por lo que no se recomiendan las leches descremadas.

Arroz con leche casero: el secreto de las abuelas para un postre perfecto

Por último, es importante destacar que mientras mejor sea la calidad de los ingredientes, será más probable lograr un grandioso resultado.

Receta del arroz con leche

Ingredientes

- 1 litro de leche

- 70 gramos de azúcar o su equivalente en edulcorante

- 100 gramos de arroz blanco

- Cáscara de una naranja o un limón

- 1 rama de canela o canela en polvo

- Dulce de leche a gusto

Preparación

1. Poner la leche, la canela y la ralladura de cítrico en una olla. Llevar a fuego medio y dejar que hierva. Nunca dejar de remover suavemente.

2. Agregar el arroz y remover cada cuatro o cinco minutos para que no se pegue. Cuando tenga la textura cremosa deseada, agregar el azúcar y seguir revolviendo.

3.  Dejar cocinar unos minutos más y retirar la ramita de canela y las cáscaras -en caso de que no hayas usado ralladura-. Dejar enfriar y servir. Agregar dulce de leche para quienes gusten.

