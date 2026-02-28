Tucumán avanza con los estudios sobre vinaza y aplicación en los suelos

Los resultados de los estudios permitieron ordenar discusiones que durante años se sostuvieron sin datos locales. En suelos con reacción ácida, la aplicación de vinaza produjo un aumento del pH. En uno de los casos evaluados, el pH pasó de valores cercanos a 6,0 en el testigo a 6,9 con una dosis de 300 m³/ha/año, acercando el suelo a rangos más favorables para el cultivo de caña de azúcar.