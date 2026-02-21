Datos y estadísticas, vitales para el agro

La campaña pasada fue muy importante en cuanto a volumen de caña molida y a la producción de azúcar y alcohol obtenida por esa molienda. Gracias al seguimiento de esa producción, se obtuvieron datos que permitieron a las autoridades y al sector en general saber dónde estaban parados y qué era lo que se debía hacer con lo producido, determinando así qué cantidad de azúcar, en este caso, se debía exportar para evitar la depresión del precio en el mercado interno. Esto es de suma importancia ya que con las estimaciones previas se pueden tomar esas decisiones. Esta campaña que se avecina, con las lluvias que se dieron durante enero y febrero, seguramente hicieron que el crecimiento de las plantaciones de caña fueran mayores, por lo que la producción por unidad de superficie también podría ser mayor. Un aspecto a tener en cuenta.