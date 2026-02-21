Datos y estadísticas, vitales para el agro

Cuando está por iniciar una campaña o es incipiente su iniciación en cualquier economía o producción, en cualquier lugar del mundo, se movilizan diferentes actores en diversos rubros para lograr obtener bienes y servicios de diferente tipo. Al mismo tiempo, diferentes organismos o instituciones trabajan en captar datos, evaluarlos y, de esa manera, saber cuál es la real situación de cada una de las actividades que componen el aparato productivo de una provincia, país o región del mundo.
Con esto se debe decir que todos los años o todas las campañas los productores, las autoridades gubernamentales, los analistas económicos y todos aquellos relacionados a las actividades económicas son usuarios de una herramienta fundamental que son las estimaciones productivas.
Cuando se habla de una producción agropecuaria, analizar números, cantidades y momentos resulta fundamental para la toma de decisiones; sobre todo, las referidas a la política agrícola ganadera de cualquier país, región o provincia. Las estimaciones agropecuarias bien estudiadas son herramientas muy valiosas para las resoluciones en diversos ámbitos, tanto gubernamentales como empresariales.
Tucumán, la región NOA y la Argentina tienen cultivos altamente sensibles a las variaciones productivas. La necesidad de conocer lo que realmente se siembra o planta, cómo transcurren las diferentes etapas de la actividad productiva correlacionada con el clima y, finalmente, saber qué es lo que realmente se produjo, hace de estos estudios una herramienta vital para que los gobiernos y los sectores involucrados puedan tomar decisiones trascendentales para el desenvolvimiento normal de una actividad.
En nuestro caso, un gran ejemplo es la agroindustria azucarera, en la cual se trabaja evaluando qué es lo que pasa en la actividad para conocer y determinar una producción sucroalcoholera. Como todos los años, se realizan estudios en Tucumán con los relevamientos que se hacen del área cañera por parte de organismos de información e investigación.
La campaña pasada fue muy importante en cuanto a volumen de caña molida y a la producción de azúcar y alcohol obtenida por esa molienda. Gracias al seguimiento de esa producción, se obtuvieron datos que permitieron a las autoridades y al sector en general saber dónde estaban parados y qué era lo que se debía hacer con lo producido, determinando así qué cantidad de azúcar, en este caso, se debía exportar para evitar la depresión del precio en el mercado interno. Esto es de suma importancia ya que con las estimaciones previas se pueden tomar esas decisiones. Esta campaña que se avecina, con las lluvias que se dieron durante enero y febrero, seguramente hicieron que el crecimiento de las plantaciones de caña fueran mayores, por lo que la producción por unidad de superficie también podría ser mayor. Un aspecto a tener en cuenta.
Previsiones rigurosas
En lo referente a otras actividades productivas que se hacen en el país, para la producción de granos como soja, maíz y trigo se necesita de estimaciones precisas y certeras. Esto permite decidir cuál será el futuro del pilar de la actividad agropecuaria nacional.
En otros países del mundo existen organismos especializados en la recolección de datos estadísticos, que permiten tener un diagnóstico real de lo que sucede puertas adentro del territorio. Se recoge información sobre cantidad de explotaciones, superficies sembradas, rendimientos, tecnología usada, insumos utilizados, animales en producción, superficie dedicadas a pasturas y un sinnúmero de ítems que integran un estudio global de la situación agroproductiva
En Argentina, como dijimos, existen distintos organismos dedicados a estos estudios de suma importancia para el sector productivo. Entre estos se encuentran los datos estadísticos brindados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; por las Bolsas de Comercio y de Cereales de distintas provincias; por las Direcciones de Estadísticas nacionales y provinciales o similares, y por los organismos de investigación agropecuaria, que también se dedican a brindar diferente información sobre estadísticas del rubro.
Vale decir que, además, los trabajos que realiza el Departamento de Agricultura de EE.UU. en las diferentes producciones argentinas también tienen su importancia.
Estas recopilaciones de información, las clasificaciones de datos y el informe final de la real situación de una actividad productiva, permiten reflejar la actualidad de un área, para que se puedan tomar decisiones acertadas para mejorar. Las estadísticas sirven a la hora de tomar decisiones políticas de corto, mediano y largo plazo. Pero serán buenas si realmente la información refleja lo que efectivamente sucede en la actividad.
En Tucumán, en la región o nuestro país existen organismos que trabajan muy seriamente. El rol de las estimaciones es fundamental ya que permite a todos los que producen y toman decisiones importantes en estas actividades saber qué camino tomar y cómo llevarlo adelante en un mundo que cada vez requiere más y mejores alimentos.
La población sigue en aumento y, por ende, hacen falta más alimentos. Pero de nada sirve producir más y luego cometer errores que el mercado de cierto producto lamentará.
Es por ello fundamental saber cuál es la real situación de las diferentes producciones para saber cuál es el camino a seguir.