Buena campaña para el sorgo y el maíz: las condiciones climáticas favorecieron los cultivos

Herbicidas

Por otra parte, este contexto favorable también trajo aparejadas algunas dificultades logísticas para los productores, principalmente vinculadas a las aplicaciones de herbicidas. “La ocurrencia frecuente de lluvias redujo las ventanas con condiciones adecuadas para pulverización, dificultando el ingreso a los lotes y generando retrasos en el control oportuno de malezas. En consecuencia, algunos campos presentan escapes o mayores niveles de infestación, favorecidos además por la elevada disponibilidad de humedad, que estimula la emergencia y el rápido crecimiento de vegetación indeseada. Esta situación obliga a intensificar el seguimiento de los lotes y ajustar las estrategias de manejo, ya que mantener al cultivo libre de competencia durante las etapas tempranas es fundamental para sostener el potencial productivo”, detalló el especialista.