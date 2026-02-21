Recomiendan mantener los controles para evitar pérdidas por la presencia de la chicharrita

Por último, Helicoverpa zea volvió a cobrar relevancia en esta campaña, con alta actividad de adultos y mayor incidencia en los maíces primaverales, un escenario que anticipa un potencial impacto significativo sobre los maíces estivales. A este contexto se suma el cambio de susceptibilidad observado en campañas recientes frente a eventos transgénicos que expresan la proteína Vip3Aa20. Los técnicos remarcaron la necesidad de reforzar los monitoreos, especialmente en etapas críticas como R1, ya que la plaga ovipone sobre estigmas tiernos y permanece muy poco tiempo expuesta.