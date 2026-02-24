Ya hay cinco oferentes por las obras en la Terminal de Ómnibus

La modernización de la Terminal de Ómnibus es una de las obras que más expectativas genera en la Casa de Gobierno. Se prevé una inversión mínima de U$S7 millones, bajo un régimen de concesión por 20 años, con un plazo de ejecución de obra de hasta cuatro años. El proceso fija el 10 de marzo como fecha para la presentación de ofertas. Y a dos semanas de que se cumpla esa fecha ya hay cinco empresas que solicitaron el pliego para competir por los trabajos, según informó el Ministerio de Obras y Servicios Públicos que conduce Marcelo Nazur.