Ya hay cinco oferentes por las obras en la Terminal de Ómnibus

La modernización de la Terminal de Ómnibus es una de las obras que más expectativas genera en la Casa de Gobierno. Se prevé una inversión mínima de U$S7 millones, bajo un régimen de concesión por 20 años, con un plazo de ejecución de obra de hasta cuatro años. El proceso fija el 10 de marzo como fecha para la presentación de ofertas. Y a dos semanas de que se cumpla esa fecha ya hay cinco empresas que solicitaron el pliego para competir por los trabajos, según informó el Ministerio de Obras y Servicios Públicos que conduce Marcelo Nazur.
“Los ojos están puestos en la Terminal”, reconoció el ministro en una entrevista telefónica con LA GACETA. Si bien evitó dar nombres propios para no entorpecer el proceso, el funcionario del gabinete del gobernador Osvaldo Jaldo reconoció que son cinco las firmas que ya se hicieron con el pliego para presentar sus ofertas. Entre los interesados están: una constructora tucumana de renombre; dos empresas que forman parte de la sociedad que posee la concesión actual de la estación; un empresario del sector azucarero; y una firma que tiene presencia en diversos rubros, entre ellos el de limpieza.
Reordenamiento
La intención del Gobierno es la refuncionalización de la estación situada en avenida Brígido Terán 250, la cual fue puesta en funcionamiento en diciembre de 1994. La memoria descriptiva del proyecto, colgada en el portal oficial del Ministerio de Obras Públicas, da cuenta que la intención es modernizar y reorganizar las prestaciones de una terminal edificada en la década del 90. Se modificarán los accesos, se jerarquizará el ingreso peatonal y se ordenará el desarrollo comercial, con sectores específicos para los emprendimientos gastronómicos. También se refuncionalizará la zona de andenes, con climatización e incorporación de carteles luminosos, además de un reordenamiento del estacionamiento.
Sobre el último punto, por ejemplo, la propuesta contempla la eliminación de la garita de control existente y su reemplazo por un sistema automatizado de acceso con barrera y ticket en la entrada, y una nueva garita de cobro ubicada al final del recorrido vehicular. Se levantará un nuevo pórtico de acceso (con materiales naturales como el bambú, con un diseño inspirado en formas que remiten a troncos de árboles), se incorporará alumbrado urbano, arbolado planificado y mobiliario urbano.
Cambios en los andenes
En el sector de los andenes, en tanto, se recuperará y jerarquizará el sector, mejorando la funcionalidad, la experiencia del usuario y la estética general. Se plantea liberar el espacio de circulación y espera, logrando una mayor fluidez en el movimiento de pasajeros y una continuidad visual hacia los andenes.
Los quioscos de gran volumen interrumpen la circulación y el campo visual. Está previsto que se reubiquen en las boleterías en desuso, liberando el área central e incorporando nuevas salas de espera en sectores que antes no estaban aprovechados. Se prevé también la instalación de pantallas informativas LED con datos en tiempo real sobre destinos, horarios, andenes y cambios en los recorridos.
Cambios en el exterior
El proyecto también contempla un sector recreativo y de relajación, diseñado para ofrecer un ambiente confortable y acogedor. Se incorporarán áreas verdes, bancos, zonas de descanso y pequeños espacios de esparcimiento para crear un refugio dentro del denso entorno urbano, proporcionando un respiro en medio de la actividad cotidiana. Se prevé en este espacio verde la instalación de merenderos, un anfiteatro natural, una pista de salud y juegos infantiles, entre otros.
La iniciativa incorpora nuevas tecnologías. Se destaca en el proyecto un árbol solar, el cual contará con hojas fotovoltaicas para absorber la luz solar y convertirla en electricidad que será conducida a través del pilar central de la estructura, similar a un tronco, hasta una batería interna. Producirá electricidad suficiente como para brindar iluminación LED durante la noche, así como permitir a los usuario la carga de diversos dispositivos móviles a través de múltiples puertos UBS.
En la memoria descriptiva, por último, se mencionó la incorporación de un sistema de reciclaje automatizado para la separación de residuos.
Rutas nacionales: el Gobierno lanzó la licitación para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones
La Nación avanzó con un nuevo paso en el proceso de privatización de la infraestructura vial del país al formalizar el llamado a licitación para concesionar distintos tramos de rutas nacionales, actualmente bajo la órbita de Corredores Viales SA. La medida quedó oficializada mediante la resolución 174/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. En el listado de autovías se encuentra incluida la ruta 9, que recorre más de 140 kilómetros por Tucumán, así como la A016, que es la ruta que va hasta el aeropuerto Benjamín Matienzo.