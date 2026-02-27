Escándalo en la AFA: la Justicia de EE.UU. reveló otras cuatro cuentas millonarias vinculadas a la gestión de Tapia

La causa judicial que enfrenta a la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia con el empresario Guillermo Tofoni sumó un capítulo explosivo. A través de un segundo proceso de "discovery" (revelación de pruebas), la justicia de los Estados Unidos identificó otras cuatro cuentas bancarias pertenecientes a la empresa TourProdEnter LLC, propiedad de Javier Faroni, el principal recaudador de la marca Selección en el exterior. Con este hallazgo, ya son ocho las cuentas bajo la lupa que habrían canalizado cerca de 400 millones de dólares.