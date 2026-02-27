Escándalo en la AFA: la Justicia de EE.UU. reveló otras cuatro cuentas millonarias vinculadas a la gestión de Tapia
La justicia estadounidense entregó nueva información clave a Guillermo Tofoni en su demanda contra la asociación. Se detectaron ocho cuentas en total, una de ellas en el PNC Bank por donde pasaron más de 13 millones de dólares. El esquema involucra transferencias a empresas fantasma y financieras en Uruguay.
La causa judicial que enfrenta a la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia con el empresario Guillermo Tofoni sumó un capítulo explosivo. A través de un segundo proceso de "discovery" (revelación de pruebas), la justicia de los Estados Unidos identificó otras cuatro cuentas bancarias pertenecientes a la empresa TourProdEnter LLC, propiedad de Javier Faroni, el principal recaudador de la marca Selección en el exterior. Con este hallazgo, ya son ocho las cuentas bajo la lupa que habrían canalizado cerca de 400 millones de dólares.
Los documentos judiciales, a los que tuvo acceso la prensa nacional, detallan que por una sola de estas nuevas cuentas —radicada en el PNC Bank— circularon exactamente US$ 13.483.801. La operatoria, manejada por Faroni y su esposa Érica Gillette, consistía en recibir fondos de patrocinadores internacionales de la AFA para luego fragmentarlos y derivarlos a otros destinos, una maniobra que la querella identifica como típica de un esquema de lavado o desvío de fondos.
El informe judicial describe un mecanismo de ingeniería financiera diseñado para el movimiento de fondos que comenzaba con la recepción de ingresos provenientes de empresas como Cotti Coffee, Socios Technologies y Star Rights, para luego fragmentar inmediatamente ese capital en montos menores hacia diversas cuentas.
Entre los destinos señalados como sospechosos aparecen giros a la sociedad Guardians of the Ball, firma vinculada a Fabián Saracco, quien es socio y allegado al actual tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Este descubrimiento amplía la denuncia original de Tofoni por fraude, tras la ruptura del contrato que su empresa tenía con la AFA. Para los investigadores, el hallazgo de estas nuevas cuatro cuentas confirma que el esquema detectado en el primer "discovery" se repetía de manera sistemática en diversas entidades bancarias de EE.UU.
Aunque los documentos bancarios muestran el flujo de las transferencias, la justicia aún debe determinar el motivo real de cada movimiento, ya que la documentación por sí sola no permite identificar con precisión el origen primario de todos los fondos. Sin embargo, la aparición de nombres vinculados directamente a la cúpula de la calle Viamonte pone en jaque la transparencia de los contratos internacionales firmados por la gestión de Tapia durante los últimos años.
En el sistema judicial de los Estados Unidos, el "Discovery" (descubrimiento) es una etapa obligatoria previa al juicio en la que ambas partes deben intercambiar todas las pruebas que tengan en su poder. A diferencia de otros sistemas, la justicia federal estadounidense tiene la potestad de obligar a entidades terceras —como bancos o empresas— a abrir sus registros privados y entregar correos electrónicos, contratos y transferencias bancarias.
En el caso que involucra a la AFA, este mecanismo es el que permitió que el empresario Guillermo Tofoni accediera a los movimientos de las cuentas de Javier Faroni en bancos norteamericanos, revelando un flujo de dinero que hasta ahora permanecía oculto para la justicia argentina.