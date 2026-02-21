Secciones
Adiós a las perchas: la tendencia que ayuda a maximizar el espacio en tu ropero

La iniciativa permite optimizar el espacio del armario y organizar prendas y complementos sin necesidad de colgarlos.

21 Febrero 2026

Una nueva tendencia en organización del hogar propone dejar atrás las clásicas perchas y apostar por un método diferente para mantener la ropa en orden. La iniciativa permite optimizar el espacio del armario y organizar prendas y complementos sin necesidad de colgarlos, logrando una distribución más eficiente dentro de la casa.

La organización es fundamental en cualquier hogar. Cuando falta, todo parece desacomodado o en constante movimiento. Por eso, contar con un sistema práctico para mantener la ropa ordenada se vuelve indispensable. 

En tiempos donde el aprovechamiento del espacio es clave, lograr que cada prenda encaje a la perfección ayuda a evitar inconvenientes cotidianos, como no encontrar una pieza o hallarla arrugada y en malas condiciones, consignó C5N. 

Uno de los ejemplos más claros de esta nueva forma de organización tiene que ver con los jeans. Doblarlos en vertical permite guardarlos en un cajón sin necesidad de utilizar perchas. Colocados uno al lado del otro, quedan visibles y listos para usar. Este método facilita emplear menos espacio y mantener los pantalones -ya sean jeans u otros materiales que no se arruguen con facilidad- correctamente ubicados.

El procedimiento es sencillo

Primero, se doblan los pantalones por la mitad. Luego, se continúan doblando como si se estuvieran enrollando, hasta que queden plegados sobre sí mismos. De esta manera, quedan listos para guardarse en un cajón. Se trata de un proceso rápido y práctico que contribuye a mantener el armario en perfectas condiciones.

Así, ya no será necesario colgar los pantalones en perchas. Con esta técnica, podrán ordenarse en cualquier cajón o espacio disponible en el hogar, garantizando una organización eficiente y funcional.

