Adiós a las perchas: la tendencia que ayuda a maximizar el espacio en tu ropero

Uno de los ejemplos más claros de esta nueva forma de organización tiene que ver con los jeans. Doblarlos en vertical permite guardarlos en un cajón sin necesidad de utilizar perchas. Colocados uno al lado del otro, quedan visibles y listos para usar. Este método facilita emplear menos espacio y mantener los pantalones -ya sean jeans u otros materiales que no se arruguen con facilidad- correctamente ubicados.