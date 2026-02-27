Los tres consejos de "Leo" García a los jóvenes antes de su visita a Tucumán: el profesionalismo, combatir el ego y las redes sociales

“Yo no soy una persona que salga mucho de vacaciones, porque estoy tan acostumbrado a viajar por la música que no tomo la costumbre de decir: ‘Bueno, me voy a tal lado y me tomo vacaciones para desconectar de todo’. La vez que lo hice fue cuando fui a Tucumán, para ir a Tafí del Valle, hacer todo ese recorrido. Es un lugar que adoro, es un lugar que siempre me dio paz, me ayudó muchísimo a sacarme el estrés. O sea, me funcionó más Tucumán que Mar del Plata o Cariló; me ha funcionado más el paisaje y la gente de Tucumán que la playa”.